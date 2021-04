Roberto Verino abre la Semana de la Moda de Madrid con su propuesta de "armarios emocionales"

Del 8 al 15 de abril los diseñadores españoles se reunirán en la Semana de la Moda de Madrid, uno de los grandes eventos del mundo de la moda del país. Con la situación actual, muchos de los modistos han optado por una presentación híbrida para que todos podamos disfrutar de las últimas novedades en los desfiles y en formatos de lo más innovadores.

Uno de los diseñadores que han aprovechado este contexto sanitario para reinventar la forma en la que se presenta y se consume la moda ha sido Roberto Verino, ahondando en el concepto de "armarios amocionales" en su colección SS21 See now, Buy now, basada en el esencialismo.

Este concepto de "armarios emocionales" tiene que ver con lo que Verino ha creído siempre, en un armario funcional, elegante y duradero lleno de piezas que transcienden porque son mucho más que moda. Se trata de las prendas que forman parte de nuestra vida, que valoramos por sus recuerdos, que atesoramos por su contenido emocional y que son pequeños amuletos cotidianos que nos arropan el alma. Este concepto enlaza con la tendencia de armarios con menos piezas, pero de más calidad.

La presentación se realizará hoy 8 de abril, al aire libre y abierta al público, a través de 15 looks fotografiados en blanco y negro situados en los mupis del tramo de la calle Serrano comprendido entre la calle Ortega y Gasset y Hermosilla, que se animarán digitalmente a color al acercar un dispositivo móvil y que estará instalado hasta el 20 de abril.

De esta forma Roberto Verino lleva a cabo el lema de Madrid es Moda, que la moda tome las calles, a la vez que crea un puente entre lo tradicional y la modernidad al mezclar lo analógico con lo digital en una comunión perfecta.

En See now, Buy now el diseñador parte de una colección basada en blancos y negros como símbolo de la luz y su ausencia, pasando de los absolutos a las rayas en contraste para ir evolucionando hacia otros colores como los grises, mentas, azules cielo, rosas y amarillos luminosos sin estridencias que nos invitan a disfrutar del buen tiempo.

Para presentarla formalmente al mundo de la moda, diseñador participará en el calendario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con la emisión de un vídeo en streaming el día 8 de abril a las 18:00 horas sobre Armarios Emocionales en el que participan diferentes personajes relacionados con el mundo de la moda, como la estilista Natalia Bengoechea, Paula Ramírez de El Museo del Traje, el artesano Javier Sánchez Medina, la influencer y fundadora de firma de ropa vintage Hérité, Sheila Conde, el fotógrafo Nacho Pinedo además de Cristina Mariño, Directora de Marca Roberto Verino y el mismo Roberto Verino.