Ben Affleck y Marc Anthony hablan de Jennifer Lopez: "¿Dónde guarda la Fuente de la Eterna Juventud?"

Cuando dos exes se llevan bien siempre suele ser síntoma de que su relación fue bastante apacible y que su ruptura no se dio en malos términos. Si ambos además son dos grandes nombres del star system, la alegría de sus seguidores está asegurada. Y en el caso de Jennifer Lopez no es solo una expareja, sino dos: Ben Affleck y Marc Anthony.

La cantante y actriz es la portada y objeto de un enorme reportaje por parte de la revista InStyle para su número de mayo, para lo cual la publicación se ha puesto en contacto con sus dos anteriores relaciones más conocidas (y menos tóxicas, por eso no está incluido Ojani Noa, el desconocido primer marido de Lopez).

Affleck y la neoyorquina de 51 años estuvieron comprometidos desde 2002 hasta que el amor se les acabó en 2004, antes de pasar por el altar. Ahora el intérprete y director de 48 años ha hablado con el magazine alabando sin dudarlo a su ex.

"Yo pensaba que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí absolutamente humillado y a su vez asombrado por lo que ella se comprometía a hacer día sí y día también, la seriedad con la que se tomaba su trabajo, la tranquilidad y la forma con la que alcanzó sus objetivos, y cómo más tarde volvía y redoblaba sus esfuerzos", comenta el protagonista de Pearl Harbor o Argo.

"Jennifer sigue siendo, a día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he topado en este negocio", continúa, "tiene un enorme talento, pero también se ha currado su éxito con mucho esfuerzo. Estoy muy feliz por ella. Parece que, ahora sí, están reconociéndola todo lo que se merece".

Affleck, además, no ha tenido reparos en señalar al elefante en la habitación, como dicen los angloparlantes: lo bien que se conserva la también productora y diseñadora: "Jennifer, ¿dónde guardas la Fuente de la Eterna Juventud? ¿Por qué aparentas que sigues viviendo en 2003 y yo, en el mejor de los casos, parece que tengo 40?".

Aquel 2004 Jennifer Lopez acabaría casándose con Marc Anthony, de quien se divorciaría definitivamente en 2014. El cantante de 52 años, padre de los dos mellizos de Lopez, Max y Emme, de 13 años, también ha hablado para la revista poniendo por las nubes a su exesposa.

"Lo curioso de Jennifer es que tiene la capacidad para ver y comprender lo que va a suceder antes de que suceda. Incluso antes de que le surja una idea, ella ya la ha visualizado mil veces", explica el autor de temas como Ahora Quien o Valió la pena.

"Y si alguien le comenta que, tal vez, tal o cual idea no sea la mejor, ella le responderá: 'Simplemente es que todavía no la ves'. Y nueve de cada diez veces acertará. Ella es la primera en llegar y la última en irse. La trabajadora más ardua que he conocido", añade, coincidiendo con Affleck.

Por último, Marc Anthony reconoce cuánto le enseñó su exmujer: "Cuando estábamos juntos, era todo lo contrario a mí. Pero eso ha cambiado desde entonces. Aprendí mucho de ella. ¡Ella es la original!". Por cierto, que Jennifer Lopez ha desmentido los rumores de que haya roto su compromiso y su relación con Álex Rodríguez.