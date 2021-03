El ‘Batman’ de Ben Affleck que jamás veremos iba a contar con Batgirl

El estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha provocado que tanto el fandom como su principal responsable se pasen el día especulando con lo que hubiera podido ser, y lo que podría pasar en el futuro. Zack Snyder ha explicado con todo lujo de detalles cuál era su plan para las secuelas de Liga de la Justicia antes de todos los percances que sufrió su producción (conduciendo a que sus seguidores organicen el movimiento #RestoreTheSnyderverse), y entretanto la entente Warner/DC ha de preguntarse qué hacer con su universo, y qué papel ejerce en su maltrecha continuidad La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

La trilogía de películas que esta iba a iniciar no fue el único escenario descartado durante esos años, ya que desde 2014 (antes del estreno de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia) Ben Affleck había sido vinculado a una película del Caballero Oscuro en solitario, The Batman. Con el paso del tiempo, sin embargo, Affleck se apartó primero de los roles de director y guionista y luego directamente de actor principal, decidiendo que quería tomarse un descanso con Batman tras la agotadora experiencia de Liga de la Justicia. The Batman, así, cambió por completo su enfoque para que Robert Pattinson encarnara a una versión más joven del personaje.

Matt Reeves ya ha concluido el rodaje de este nuevo Batman, y entretanto el estreno de La Liga de la Justicia ha provocado que muchos se pregunten cómo habría sido la versión original de Affleck. Joe Manganiello, que iba a interpretar al villano Deathstroke luego de su aparición en Liga de la Justicia (aparición que ha mantenido e incluso incrementado La Liga de la Justicia de Zack Snyder), ha dado algunos detalles sobre esto para Comic Book. Y, al parecer, Batman no iba a estar solo en este film, sino que le iba a acompañar un personaje tan querido como Batgirl.

Manganiello no ha aclarado qué versión de Batgirl sería esta (hay para elegir, desde Barbara Gordon hasta Stephanie Brown o Cassandra Cain), pero sí que sería indispensable para ayudar a Batman en su lucha contra Deathstroke: “Iba a haber un gran enfrentamiento”, cuenta. “Batgirl llega para ayudar a Bruce porque Deathstroke es demasiado rápido y puede anticiparse a sus movimientos. Iba a haber un gran enfrentamiento en Gotham, con Batman completamente asustado ante un rival que no puede derrotar. Lo que conduciría a un gran clímax en las calles de la ciudad”.

Queda ahora la incógnita no solo de qué pasará con el Deathstroke de Manganiello (no parece probable que volvamos a verle a no ser que Snyder recupere las riendas del Universo DC), sino también con la propia Batgirl. El personaje ya fue asociado a una película propia en 2017, estando el proyecto a cargo del mismo Joss Whedon que se ha distanciado recientemente de Warner entre acusaciones de comportamiento tóxico. Luego pasó a manos de Christina Hodson (guionista de Aves de presa), y lo último que supimos de ella es que Walter Hamada, presidente de DC Films, quería lanzar una película del personaje directamente en HBO Max.

En lo que respecta al Batman de Reeves y Pattinson, el film se estrena el 4 de marzo de 2022. Entretanto Affleck parece haber recuperado las ganas de encarnar al personaje, puesto que ha vuelto a interpretarlo en los reshoots de La Liga de la Justicia y volverá a hacerlo en The Flash.