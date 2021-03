La aparición de Deathstroke conectaría ‘Liga de la Justicia’ con la película de Batman (la que nunca veremos)

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER]

Una vez estrenada, La Liga de la Justicia de Zack Snyder abre todo un abanico de posibilidades de futuro para el Universo de DC, aunque es uno que se tiene que sobreponer a la distancia que el director ha impuesto frente a Warner y a los propios planes del estudio. El fracaso de Liga de la Justicia en 2017 supuso todo un efecto dominó por el cual la entente Warner/DC resolvió quitarle importancia a la construcción de un universo cohesionado, apostando por películas más independientes y alejadas de una continuidad estricta. Pero eso fue antes de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y el éxito que apunta a estar teniendo podría volver a modificar estos planes.

Esto es interesante, sobre todo, por la cantidad de cliffhangers con los que concluye el recién estrenado film. Snyder ya ha contado cuál era su idea original con respecto a estos: dar pie a dos nuevas entregas de Liga de la Justicia donde los superhéroes proseguirían su lucha contra Darkseid. Pero este pitch no explica otros detalles del film, como es todo lo referido a una escena previa a la famosa Knightmare que lo ha puesto todo patas arriba. ¿por qué Lex Luthor (Jesse Eisenberg) recluta al mercenario Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke y encarnado por Joe Manganiello? Y, sobre todo, ¿a qué obedecen los cambios efectuados en esta escena con respecto a la que vimos en 2017?

La Liga de la Justicia completada por Joss Whedon también terminaba con la escena del yate, donde un Lex recién escapado de Arkham quiere reclutar a Wilson. Los motivos en esta versión eran cristalinos: ante la formación de la Liga de la Justicia, Lex quería fundar un cuerpo de villanos que pudiera hacerle frente, del que Deahstroke formaría parte. Según los cómics sabemos que esta organización sería la League of Doom, que en viñetas hemos visto engrosada por el imprescindible Joker, Bizarro, Gorilla Grodd, Cheetah (que tuvo el rostro de Kristen Wiig en Wonder Woman 1984) o Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II en Aquaman). Pero el diálogo ha cambiado en La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Ahora, en lugar de proponerle fundar una Liga villanesca, Lex se limita a revelar a Wilson que la identidad secreta de Batman, su archienemigo, es Bruce Wayne. No estamos muy seguros de a qué puede obedecer esto, pero sí conviene recordar la vinculación que ya tenía originalmente esta escena con una película que todo apunta a que nunca existirá: The Batman, que iba a escribir, dirigir y protagonizar Ben Affleck. La película que, tras el fracaso de Liga de la Justicia, empezó a tener problemas.

Batman y Deathstroke, destinados a encontrarse

En 2016, Affleck ya reveló que quería que Deathstroke fuera el gran enemigo a batir de The Batman. “Es un gran villano porque puedes empatizar con él. Soy un gran admirador de ese personaje, especialmente de la versión de los Nuevos 52, y creo que puede funcionar”. Sin embargo, poco después del estreno de Liga de la Justicia trascendió que Affleck ya no estaba tan interesado en volver a ser Bruce Wayne, pasando el proyecto a manos de Matt Reeves y, meses después, confirmándose que Affleck dejaría de ser Batman. El proyecto de Reeves tuvo que cambiar severamente en consecuencia, designando a Robert Pattinson como el nuevo Murciélago de Gotham.

The Batman concluyó su rodaje hace pocos días y tiene planeado estrenarse el 4 de marzo de 2022, con una versión alternativa del personaje a la que hemos visto en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia y Liga de la Justicia. Sin embargo, no supone el adiós definitivo de Affleck, puesto que bastante tiempo después de que su proyecto sobre el personaje fuera cancelado supimos que iba a volver a encarnar a Wayne en The Flash, donde el superhéroe de Ezra Miller también conocería a otra versión del personaje gracias a los viajes entre realidades: la de Michael Keaton.

Sí, es un embrollo monumental, ¿pero en qué afecta esto al Deathstroke de Joe Manganiello? Dependerá de lo que ocurra en The Flash; en lo que respecta a La Liga de la Justicia de Zack Snyder, descubrimos en sus últimos minutos que en un futuro postapocalíptico ha tenido que aparcar sus diferencias con Batman para combatir a Darkseid. Todo depende ahora de qué rol juega Liga de la Justicia en la continuidad general de DC: si da pie a secuelas directas, no podemos descartar que Manganiello pueda interpretar por fin al gran villano de un film de Batman. O al gran aliado. O algo por el estilo. Es que es muy complicado todo.