¿Un hijo de Superman y Lois como el nuevo Batman? Así serían ‘Liga de la Justicia 2 y 3’ de Zack Snyder

Si ya has visto La Liga de la Justicia de Zack Snyder, es posible que te haya sentado regular ese sugerente cliffhanger que motiva a imaginar que se avecinan grandes cosas en el universo de DC… pero que en realidad conduce a la nada. No hay planes de que la película de Snyder alumbre nuevas entregas, puesto que el director ahora mismo está involucrado en la franquicia sobre zombies que podría seguir en Netflix a partir de Ejército de los muertos (estreno 21 de mayo) y Warner tiene otras previsiones de futuro para su universo. Pero eso no va a impedir que Snyder cuente cuáles eran sus deseos con los personajes y siga poniéndonos los dientes largos. O algo así.

La escena más enigmática de los añadidos de La Liga de la Justicia con respecto al film que vimos en cines tiene que ver con la Knightmare, que hemos intentado analizar aquí al tiempo que Snyder ya lo hacía por nosotros. Entrevistado en Vanity Fair, el director ha detallado qué cosas han de salir mal para que se cumpla ese futuro postapocalíptico con el que sueña Bruce Wayne. “Darkseid llega a la Tierra. Superman le dice a Batman ‘protege a Lois, esto es entre Darkseid y yo. Si puedes ayudarme como amigo, mantén a Lois a salvo’. Lex le dice a Darkseid que la clave para derrotar a Superman es matar a Lois Lane. Batman falla, de algún modo. Darkseid mata a Lois, Batman falla”.

Todo esto ocurriría en esa segunda entrega de La Liga de la Justicia que se supone que nunca veremos, y que formaba parte de un ambicioso plan de cinco películas: El hombre de acero, Batman v Superman: El amanecer de la Justicia y la trilogía de Liga de la Justicia, de la que ya ha hablado en otras ocasiones. Después de Liga de la Justicia, y luego de que se den los acontecimientos reseñados, los superhéroes regresarían en el tiempo para impedir la muerte de Lois una vez ya todo se ha ido a la porra: esa es la estrategia de los personajes aparecidos en la Knightmare, que es súbitamente comprometida por la aparición del Superman enloquecido por el dolor y la ecuación AntiVida de Darkseid.

En Liga de la Justicia 3, y según afirma el director, Batman sacrificaría finalmente su vida por salvar a Lois y modificar esta línea temporal, de modo que Darkseid nunca mataría a la amada de Superman y la humanidad no quedaría condenada. “Superman no sucumbe a la ecuación AntiVida. El final de la película es con Aquaman liderando a los Atlantes, Diana liderando a las Amazonas, y Superman y Flash liderando las fuerzas de los humanos contra Darkseid en una guerra gigantesca”. Lo interesante de esto no es solo su gran parecido con Vengadores: Endgame (con Batman tomando el papel de Tony Stark), sino que no es lo único que ocurre en esta tercera entrega. Porque la Liga de la Justicia necesita otro Batman.

Pero qué estás diciendo, Zack

El director tenía ideas muy originales con respecto al combo que forman Batman, Superman y Lois. Hace algunas semanas trascendió que llegó a tantear que, en Liga de la Justicia y una vez había muerto Superman a manos de Doomsday, Bruce y Lois tuvieran romance: uno que para nuestro alivio Warner Bros. acabó capando. Pero Snyder insistía en la relación tan estrecha que debía unirlos, y algo de eso quedó en su Snyder Cut. Quizá recuerdes que en cierto momento de la película se deja caer la posibilidad de que Lois Lane esté embarazada. Pues bien, esto es algo que se aprovecharía en Liga de la Justicia 3.

La idea de los compases finales de Liga de la Justicia 3 era que, luego de la derrota de Darkseid y el reestablecimiento de una línea temporal más beneficiosa para la Tierra, Lois y Clark tuvieran un hijo al que han llamado Bruce Kent, en honor al Batman que se sacrificó para que todo esto fuera posible. ¿Cuál es el destino de este Bruce Kent? Ser nada menos que el nuevo Batman: “No tiene poderes, y va a acabar siendo el nuevo Batman. Veinte años después, en el aniversario de la muerte de Batman, sus padres llevan a Bruce Kent a la Batcueva y le dicen ‘tu tío Bruce habría estado muy orgulloso si hicieras esto’”, detalla Snyder.

Así las cosas, el final de Liga de la Justicia 3 se ambientaría dos décadas después de la gran batalla, con Bruce Kent convirtiéndose en el nuevo miembro de la Liga de la Justicia como Batman. Suena bastante chiflado, sí, y no es descabellado que Zack Snyder se desdiga de estas ideas en un futuro. Hasta entonces, disfrutemos imaginándonos el percal. O incluso deseando que Warner dé luz verde a este proyecto; a cada cual sus filias.