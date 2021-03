Es hora de analizar en detalle la ‘Knightmare’ de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’

Quizá primero haya que explicar qué significa “Knightmare”. La palabra (una contracción entre “pesadilla” -“nightmare”- y el “caballero” -“knight” que sería Batman) nunca ha aparecido como tal en las películas, pero sí ha tenido un gran recorrido en los círculos fan, y ha llegado a tener presencia en el merchandising relacionado con Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. El propio Zack Snyder y su equipo lo utilizan alegremente, para hacer referencia al enigmático sueño que tuvo Bruce Wayne (Ben Affleck) en la mencionada película, y que tiene continuación en la recién estrenada Liga de la Justicia de Zack Snyder.

¿Qué tiene de especial esta pesadilla? Que se supone que es premonitoria: habla de un futuro por el que hay que luchar activamente por que no se produzca. De hecho, la Knightmare de Batman v Superman cumple un papel clave en su trama: es lo que termina de convencer a Bruce Wayne para ir a enfrentarse con Superman, puesto que en en este futuro el Hijo de Krypton se ha convertido en un dictador que tiene dominada a la Tierra. Aunque no es lo único que ayuda a convencer a Batman de esta lucha suicida: también se topa con un Barry Allen (Ezra Miller) que viene del futuro, y que le reafirma en sus propósitos.

“Tienes razón sobre él”, le dice este aterrado The Flash, procedente del mismo futuro que Bruce ha visto en sueños. Y también dice “Lois Lane es la clave”. Minutos más tarde, en Batman v Superman podemos entender a qué se refiere, pues el personaje de Amy Adams es en gran parte responsable de que Doomsday pueda morir gracias a la lanza kryptoniana. Pero, evidentemente, aún hay más. Mucho más, que se desencadena ante nuestros ojos en La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Something darker

El futuro del Knightmare está parcialmente inspirado en la trama del videojuego Injustice: Gods Among Us, y a través de la película recién estrenada en HBO España obtenemos nuevas pistas de cómo es posible que la Tierra se encamine algún día a este presente aciago. En Batman v Superman confirmamos que parte de lo que había trastornado a Superman era la muerte de Lois, culpando de esta a Bruce Wayne por algún motivo. En Liga de la Justicia la periodista del Daily Planet vuelve a cobrar importancia porque es quien hace que Clark Kent (Henry Cavill) recupere la cordura luego de que sea resucitado por los protagonistas.

Minutos más tarde, Diana Prince (Gal Gadot) se pregunta si no sería esto a lo que se refería Barry con lo de que Lois era la clave: sin la periodista, no habría sido posible que Superman ayudara a la Liga de la Justicia. Bruce replica que puede ser, pero que cree que el motivo es algo más complicado. “Algo más oscuro”, dice. Y en el Epílogo del film vemos a qué se refiere: efectivamente, es la muerte de Lois Lane lo que ha precipitado la transformación de Kal-El en villano, y ha asolado la Tierra.

El Flash del futuro

Ahora bien, ¿quién ha matado a Lois? Lo más lógico es pensar en Darkseid (que en este futuro ha logrado sincronizar las Cajas Madre y convertir la Tierra en un páramo), pero el citado Injustice: Gods Among Us establecía que había sido cosa del Joker, en una jugarreta para condenar la humanidad a la destrucción. ¿Y quién es la gran sorpresa que nos depara la Knightmare de La Liga de la Justicia de Zack Snyder? Exacto, el Joker de Jared Leto visto en Escuadrón suicida. Que no dice lo de “vivimos en una sociedad”, pero sí otras cosas interesantes.

Joker presenta un chaleco de los SWAT, y por la conversación que tiene Batman con los miembros de su equipo (en breve ahondaremos en sus miembros) intuimos que ha sido idea suya sacarle de Arkham bajo custodia, para que ayude de algún modo. Joker y Batman conversan en torno a las pérdidas que el Murciélago de Gotham ha acumulado a lo largo de su vida, con su archienemigo preguntando malintencionadamente si muchas de ellas no fueron culpa suya. Entonces menciona a Lois: como hacía Superman en el sueño de BvS, Joker cree que Batman ha sido responsable de su muerte. O, al menos, sabe que se siente de algún modo responsable de esta, por lo que puede torturarle.

Jared Leto como Joker

Ensayemos una cronología. Lois Lane ha sido asesinada, posiblemente por un trato entre Darkseid y Joker, y sin que Batman pueda evitarlo pese a haber intentado protegerla. Esto ha hundido a Superman y, mientras tanto, Darkseid ha conseguido hacerse con la ecuación AntiVida de la que se habla en La Liga de la Justicia: esa que permite controlar a cualquier ser vivo. Superman habría caído bajo su control, precipitando su transformación en el dictador de la Tierra que vemos en estas escenas. Está lleno de odio hacia todos, pero especialmente hacia Batman.

Joker es responsable de esto, aunque Batman se la tiene jurada por otro motivo que también se intuyó en BvS: el payaso de Gotham asesinó a Robin, su compañero e hijo adoptivo, en el pasado. Joker se lo recuerda insistentemente, culpándole de haber enviado a un chico a hacer “un trabajo de hombres” y Batman le dice, con ira contenida, que no está siendo precavido si quiere salir con vida de este reencuentro. Finalmente recurre a las mismas armas de Joker, insinuando que él ha matado a un ser muy querido para él. De hecho, su único ser querido.

Fotograma de 'Batman v Superman'

Si hemos de creer a Batman, el Caballero Oscuro ha asesinado a Harley Quinn en esta línea temporal. Es decir, a la Harley Quinn de Escuadrón suicida. La que interpretaba Margot Robbie en Aves de presa. Algo muy difícil de tragar que pilla a Joker desprevenido, para pasar a insistir en que Batman está mintiendo. Por toda respuesta, Bruce le dice que justo antes de morir le prometió a su amada que mataría a Joker con sus propias manos, con toda lentitud, y añade que muy pronto lo hará.

Justo entonces son interrumpidos por un visitante inesperado.

Pero por qué Harley Quinn, Zack

Una Liga de la Justicia alternativa

Esto, en todo lo relativo a Joker. Batman no ha llegado a la colina en la que se encuentra reflexionando sobre la decadencia de la civilización occidental solo, sino que viene acompañado por un llamativo grupo de personajes. La nueva Liga de la Justicia, podría considerarse, formada para intentar frenar la amenaza de Darkseid y este Superman enloquecido. Uno de sus miembros es Cyborg (Ray Fisher), que una vez el Hombre de Acero descubre al grupo y se prepara para el combate demuestra contar con varias mejoras tecnológicas.

Otro es The Flash: el mismo The Flash desmejorado que vimos en Batman v Superman y que alertaba a Bruce de lo que venía. Y otro es Deathstroke, alias Slade Wilson, que interpretado por Joe Manganiello ha sido visto muy pocos minutos antes en el yate de Lex Luthor (Jesse Eisenberg), ofreciendo sus servicios para acabar con Batman. Wilson se ha unido a quienes originalmente eran sus enemigos en pos de combatir una amenaza mucho mayor: probablemente, la que Luthor y Joker han formado con Darkseid para controlar a Superman, y que ha puesto en jaque el destino del universo.

Joe Manganiello como Deathstroke

También está, en el giro más interesante de la escena, Mera (Amber Heard). Alguien que sabemos gracias a Aquaman que acabó limando sus diferencias con Arthur Curry (Jason Momoa), ayudándole en la película de James Wan a reclamar el trono de la Atlántida. Sin embargo, no hay ni rastro de Arthur en este futuro alternativo; podemos reconocer el tridente que lleva Mera como el que antes hemos visto a Aquaman utilizar contra Darkseid. Y pocos segundos después, comprendemos que Aquaman ha muerto. Y que Mera busca venganza.

Gracias a su tenso diálogo con Bruce Wayne sabemos que Superman ha asesinado a Arthur, y que Mera no se lleva especialmente con Batman. Puede entenderse, incluso, que Batman también es parcialmente responsable de la muerte de Arthur, convirtiéndose esta Knightmare en algo muy similar a cuando en La era de Ultrón Tony Stark (Robert Downey Jr.) canalizaba todas sus angustias en una visión donde todos sus amigos habían muerto por su culpa. ¿Es la Knightmare, ante todo, una expresión de la culpabilidad de Batman?

Amber Heard como Mera

Mera llega a acusar a Wayne de que nunca ha querido a nadie y no puede entender su dolor, enfatizando la relevancia de Batman en este futuro: ha hecho algo mal. Es, de algún modo, responsable de que Darkseid haya triunfado, y los Parademonios ahora asolen el planeta junto a los partidarios de este Superman despiadado. La Knightmare concluye cuando Superman descubre al grupo en pleno encuentro con Joker, y seguidamente Bruce despierta para recibir la visita de Martian Manhunter (Harry Lennix) quien le avisa de que Darkseid dista de estar vencido.

¿Qué nos dice todo esto del futuro de DC? Es difícil saberlo. Snyder ya ha comentado en sus entrevistas que tenía un plan muy ambicioso para las secuelas de Liga de la Justicia, pero fue un plan que se torció según Warner pidió cambios en su visión y Joss Whedon le sustituyó al frente del proyecto. Que el estudio le haya permitido poner en pie La Liga de la Justicia de Zack Snyder no es garantía de que el cineasta vaya a regresar al universo DC (de hecho, ya trabaja en una franquicia de zombies para Netflix, empezando con Ejército de los muertos), por lo que solo podemos fiarnos de la inminencia de la película de The Flash.

Al final, la clave de todo está en Barry

Ya sabemos que esta película girará en torno a la muerte de la madre de Barry Allen (de la que se habla largo y tendido en La Liga de la Justicia de Zack Snyder), y de cómo el superhéroe viaja en el tiempo para tratar de evitarla, generando un gran desbarajuste espaciotemporal donde se cruzará con dos versiones de Batman: la de Ben Affleck y la de Michael Keaton. No podemos descartar que este desbarajuste contribuya de algún modo a que la Knightmare se haga realidad, y tampoco considerar la Knightmare como una profecía que ha de cumplirse sí o sí.

De hecho, la Knightmare podría pertenecer perfectamente a una línea temporal distinta a la que habita Bruce, y de la que le acuden retazos al subconsciente por culpa de las correrías de Barry. En cualquier caso, es un camino muy sugerente al que mirar de vez en cuando, y seguro que a Snyder también le puede la curiosidad por ver qué hará DC en los próximos años. Sobre todo, qué papel jugará La Liga de la Justicia definitiva en su continuidad.