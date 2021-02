Por qué ‘Liga de la Justicia’ necesitaba esa escena con Joker y Batman, según Zack Snyder

Este fin de semana tuvimos el tráiler definitivo de Liga de la Justicia de Zack Snyder, y como no podía de ser de otro modo lo más comentado fue la aparición de Jared Leto como Joker. No veíamos al actor como el payaso del crimen desde la malograda Escuadrón suicida, pero ya habíamos tenido noticia de su incorporación a los reshoots que había desarrollado Snyder para poner en pie su personal visión con el apoyo de Warner y HBO Max… y su aparición en el avance no dejó a nadie indiferente. Sobre todo, por ese “vivimos en una sociedad” que lanzó para euforia del Internet que había impulsado este mismo meme.

Ahora bien, ¿qué ha motivado esta escena? No hubo ni rastro del Joker de Leto en Liga de la Justicia (tampoco hubo indicios antes de que Joss Whedon sustituyera a Snyder y completara ese Frankenstein que vimos en cines), de modo que la aparición del villano obedecía a una inquietud personal del cineasta. Inquietud que ha justificado durante una reciente entrevista con I Minutemen, en la que Snyder defendió la relevancia de que este Joker estuviera presente en la nueva y auténtica Liga de la Justicia. “Era importante que Batman y Joker tuvieran una escena juntos”, proclamó.

A tenor del avance podemos imaginarnos que el diálogo de Batman y Joker tiene lugar durante una pesadilla premonitoria en la que Bruce Wayne (Ben Affleck) imagina qué ocurriría con el mundo si no consiguieran derrotar a Darkseid y Steppenwolf. Por eso aparece ataviado como el Knightmare, a quien ya pudimos ver durante una escena de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. “Seamos sinceros, el conflicto de Batman y Joker es central en ese universo, y era algo que ya había planeado para la secuencia del Knightmare”, explicó Snyder. “Estaba emocionado de tener la oportunidad de hacerlo, y era importante para los fans ver al Batman y el Joker de este universo cinematográfico llegando a verse las caras”.

Así que el director se ha salido con la suya y rodado nuevas escenas para esa Liga de la Justicia que teóricamente se ajustaría a su visión primigenia, y que también han requerido de la aparición de Joe Manganiello como Deathstroke. Hay que recordar, por otra parte, que ya supimos de la relación de este Batman con el Joker de Leto en otra escena de la citada Batman v Superman, donde un uniforme pintarrajeado nos informaba de que el villano había asesinado a Robin, eterno aliado del Caballero Oscuro. Todo lo cual nos confirma que sí, Batman y Joker tienen mucho que hablar en Liga de la Justicia de Zack Snyder.

La película, constituyendo finalmente de cuatro horas y una calificación R, se estrena en HBO España el próximo 18 de marzo.