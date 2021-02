Jared Leto también vive en una sociedad: así celebra este detalle del tráiler de ‘Liga de la Justicia’

“Vivimos en una sociedad”. No está muy claro cuándo surgió esta frase, aunque sí resulta obvio su vínculo con un personaje como Joker y la afición que tiene Twitter a utilizarla, siempre con motivación sarcástica. La peculiar forma de ver el mundo de la némesis de Batman, en torno a un lugar lleno de caos al que solo cabe reaccionar encogiéndose de hombros, ha sido canalizada en esta cita, hasta el punto de que en 2019 hubiera una recogida de firmas para que Joaquin Phoenix la dijera en algún momento de Joker. No lo hizo, pero a cambio dos años después Jared Leto, interpretando a otra versión del personaje, ha hecho lo propio en el tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y Twitter no cabe en sí de gozo.

“Vivimos en una sociedad donde el honor es un recuerdo distante”, es la frase completa, que Leto le dirige al Batman de Ben Affleck al final del avance revelado ayer. Quedaba entonces discernir si era una feliz casualidad o Snyder es perfectamente consciente de la existencia del meme, pero pronto el propio Leto la resolvió: poco después, el actor compartía el tráiler acortando su frase al célebre “vivimos en una sociedad”, y despejaba cualquier duda. Vaya, que tanto Snyder como él conocen la peculiar relación de Joker con esta máxima, y han querido deleitar al público tuitero incluyéndola en una película que, precisamente, nunca habría sido posible sin Internet y el movimiento #ReleaseTheSnyderCut que se desarrolló.

We live in a society https://t.co/3OaJxZlfOy — JARED LETO (@JaredLeto) February 14, 2021

Liga de la Justicia se estrenó en 2017 como una película mutilada a causa de la marcha de Snyder a mitad del rodaje por una tragedia familiar y los reshoots efectuados por Joss Whedon, que posteriormente impulsaron una investigación en Warner. El clamor del fandom por ver el film de Snyder tal y como él lo concibió dio pie a un excéntrico proyecto según el cual el cineasta pudo remontarlo todo y rodar nuevas escenas, para lo que recurrió tanto a Leto (que ya encarnó a Joker enEscuadrón suicida) como a Joe Manganiello en el papel de Deathstroke. Veremos en qué deriva todo esto cuando Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrene en HBO España el próximo 18 de marzo... y nos dé nuevos motivos para asumir que vivimos en ya sabéis dónde.