Vuelve la era de los héroes: tráiler final de 'Liga de la Justicia de Zack Snyder'

Es muy posible que el gran acontecimiento superheroico del año vaya a tener lugar el próximo marzo, y en el seno de HBO Max (HBO España en nuestro país). Gracias a una iniciativa fan sin apenas precedentes, y organizada bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, Warner accedió a que Zack Snyder pudiera poner en pie su Liga de la Justicia tal y como la había concebido siempre, antes de que una tragedia familiar le apartara del rodaje y tuviera que sustituirle Joss Whedon (con una serie de conflictos que hemos ido desentrañando estos meses). Cada vez queda menos de espera, y para celebrarlo HBO Max acaba de lanzar un nuevo tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Todo en él tiene visos de ser el definitivo. Desde la duración, hasta el encadenado de escenas inéditas. Esta Liga de la Justicia de Zack Snyder apunta a ser muy distinta de la película mutilada que vimos en 2017, y el tráiler lo grita a los cuatro vientos desde su presentación, con el Lex Luthor de Jesse Eisenberg (que no aparecía en la versión anterior) hablando en off. En el avance, además, podemos ver el flamante traje negro del Superman de Henry Cavill, a Cyborg (Ray Fisher) con nuevos accesorios robóticos, a Steppenwolf rindiendo pleitesía a su amo Darkseid y una escena con The Flash (Ezra Miller) salvando a una joven. Y, por supuesto, está el Joker.

La incorporación de Jared Leto como el célebre payaso tras su aparición en Escuadrón suicida supone uno de los grandes reclamos de un proyecto tan excéntrico, y Snyder no se ha podido resistir a incluirle en el tráiler. Así, bien al final del mismo, podemos verle conversando con Batman mientras reflexiona sobre la carencia del heroísmo en nuestra sociedad. Vaya, que es un tráiler de lo más impactante, y más que suficiente para amenizar la espera antes del 18 de marzo. Échale un ojo.