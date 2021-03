‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’: La idea de incluir ESA FRASE fue de Jared Leto, pero...

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER]

Ya está disponible en HBO España La Liga de la Justicia de Zack Snyder: cuatro horas de placer y desconcierto que muchos recorrerán deseando llegar a aquella escena que pone en contacto al Batman de Ben Affleck con el Joker de Jared Leto. Y no tanto porque Leto consiguiera muchos adeptos con su anterior encarnación del villano en Escuadrón suicida (de hecho es razonable dudar esto último), sino por una frase que supuestamente iba a decir durante este encuentro: la frase que hizo estallar de júbilo a Internet cuando se reveló el tráiler definitivo el pasado 14 de febrero. “Vivimos en una sociedad donde el honor es un recuerdo distante”, aparecía diciendo Leto.

Las razones de esta celebración radicaban, por supuesto, en que la frase “vivimos en una sociedad” supone un meme que lleva acompañando al Joker varios años en sus distintas encarnaciones. Leto incluso compartió el tráiler tuiteando la frase, y en la víspera del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el cineasta revelaba a The Hollywood Reporter que dicha línea de guion fue responsabilidad exclusiva del actor. “He de darle crédito a Jared por esa pequeña improvisación porque fue muy, muy bella”, contaba Snyder. ¿Cuál es el problema? Que, una vez terminada La Liga de la Justicia de Zack Snyder, los fans van a descubrir que la famosa frase… no aparece en la película.

Leto y Affleck conversan, pero en ningún momento tiene el primero la oportunidad de soltar el eslogan. No está claro si se debe a que la frase fue ideada únicamente para el tráiler o si no pasó el corte final, puesto que ni Snyder ni Leto se han pronunciado sobre ello. El director, eso sí, ha revelado lo mucho que disfrutó poniendo en pie la versión definitiva del Knightmare: esa pesadilla premonitoria que Bruce Wayne ya tuvo en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, y que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder encuentra su expresión definitiva. Lo curioso es que Leto y Affleck no rodaron juntos esta escena por incompatibilidades de agenda: parecen estar uno frente al otro gracias al montaje.

“Se basaba en un amasijo de ideas que tuve a lo largo de los años”, cuenta Snyder sobre el Knightmare. “Había introducido algunos easter-eggs en películas anteriores, y pensé que ya era hora de recoger lo sembrado en esta escena”. La pesadilla de Batman (que remite a un mundo postapocalíptico donde Superman se ha convertido en un dios genocida) es uno de los añadidos más esperados de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que hemos descrito por aquí con mayor extensión. Es tan sorprendente, de hecho, que con suerte los fans podrán pasar por alto la ausencia del “vivimos en una sociedad”. O eso o empiezan a preparar el #ReleaseTheSocietyCut, claro.