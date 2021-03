Alejándose de Whedon: las diferencias entre ‘Liga de la Justicia’ y ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER]

Ha llegado el gran día, y ya puedes disfrutar deLa Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO España. Cuatro horas divididas en seis capítulos y un epílogo totalmente para ti, para que la disfrutes y puedas regodearte en el rechazo a la versión del film que completó Joss Whedon y estrenó en 2017. Rechazo, por otra parte, del que se ha hecho eco el propio Zack Snyder durante la promoción del proyecto, asegurando que esta es su visión original, sin limitaciones o ediciones de ningún tipo, y que no ha utilizado ni una sola escena del metraje rodado que vimos en cines.

Esto lleva a preguntarse, inevitablemente, cuáles son las grandes diferencias que existen entre una versión de Liga de la Justiciay otra. A priori destaca el hecho de que la película recién estrenada dura dos horas más de la de Whedon. También que la fotografía ha sido drásticamente modificada, siendo mucho más oscura (y más apegada a lo que solemos ver en el cine de Snyder) que aquella de la que hacia gala Liga de la Justicia. Y está el asunto de los cuatro tercios: frente al panorámico anterior (y más habitual en el cine superheroico), La Liga de la Justicia de Zack Snyder presenta un formato más estrecho y similar a una viñeta.

Pero hay más, mucho más. Y vamos a ir desgranándolo a continuación, mientras ya hay quien se pregunta qué nuevas diferencias presentará la otra versión que ha confirmado Snyder que existe de la película: una íntegramente en blanco y negro que respete, ya sí que del todo, su visión primigenia del proyecto.

Ni rastro (ahora sí) del bigote de Superman

Qué risas nos echamos en 2017

No nos lo puso fácil Liga de la Justicia de 2017 para tomárnosla en serio con esa escena introductoria, donde queriendo reforzar el dolor por la muerte de Superman se nos presentaba al kryptoniano ante los medios, como ese adalid de la esperanza al que Snyder, en primera instancia, nunca le interesó demasiado que fuera. El bochornoso bigote borrado por CGI de Henry Cavill constataba que la escena había sido rodada por Whedon, y ha sido eliminada en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. De hecho, ahora apenas tenemos noticia de la añoranza que sienten los ciudadanos de Metrópolis de Superman, concentrada en las figuras de Lois Lane (Amy Adams) y Martha Kent (Diane Lane).

A lo largo de la nueva película (o vieja, como consideremos) no hay ni rastro de ese superhéroe no-bigotudo, ni tampoco de esa versión más humorística que pergeñó Whedon. En lugar de eso vemos recuperada toda su inquietante solemnidad, subrayada por el uniforme negro que porta en la batalla final luego de ser resucitado, y del que no había ni rastro en la versión de 2017. Tampoco lo había de escenas como él en la nave de Krypton escogiendo su nueva indumentaria (con grandes reminiscencias a El hombre de acero) o conociendo a Alfred (Jeremy Irons) poco antes de acudir a enfrentarse a Steppenwolf junto a la recién creada Liga de la Justicia.

La banda sonora

Junkie XL

Un desplante poco comentado de cara a la versión de Liga de la Justicia estrenada en cines fue el de la sustitución a última hora de Junkie XL (que había participado en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia) por Danny Elfman, en la versión más trasnochada y discreta de este último. Snyder ha podido volver a colaborar con el primero en su Liga de la Justicia predilecta, así que la música incidental ahora compartimenta las guitarras eléctricas con temas heroicos más agresivos, y alguna que otra inserción de la música anteriormente compuesta por Hans Zimmer.

Más allá de la banda sonora compuesta específicamente para La Liga de la Justicia de Zack Snyder, la nueva selección musical tiene miga. Ya no tenemos una versión pocha del Everybody Knows de Leonard Cohen (esa escena ha desaparecido, de hecho), pero a cambio tenemos dos canciones de Nick Cave: There is a Kingdomy la exquisita Distant Sky.Esta última elección tiene más sentido de lo que parece, pues pertenece al disco Skeleton Tree, producido poco después de la muerte del hijo de Cave y dedicado a la memoria de este.

Todos conocemos, tristemente, la tragedia familiar que provocó que Snyder se apartara del rodaje de Liga de la Justicia hace cuatro años, y esta nueva versión concluye con un "por Autumn" en referencia a la hija de Snyder, seguida de una instrumental de Hallelujah de Leonard Cohen que, el director ya lo ha comentado en entrevistas, era la canción favorita de su hija.

Batman tiene que reestructurar su investigación

Ben Affleck como Batman

La Liga de la Justicia de Zack Snyder tarda lo suyo en arrancar (más o menos dos horas) a través de las pesquisas de Batman (Ben Affleck). Lo hace, eso sí, de un modo distinto a la versión de Whedon: el Murciélago de Gotham ya no descubre el plan de Darkseid y Steppenwolf gracias a su enfrentamiento fortuito con un Parademonio, sino gracias a una combinación entre su seguimiento de los actos de Lex Luthor (Jesse Eisenberg) y a la información que recibe su compañera Diana Prince (Gal Gadot). Aunque tarde bastante en enterarse de la invasión a la Tierra, el film nos coloca a Bruce Wayne buscando la ayuda preventiva de Arthur Curry (Jason Momoa) en las primeras secuencias del film.

Conozcan a Darkseid y a su pandilla

Darkseid es el gran enemigo en la sombra, pero ya no está tan en la sombra

A diferencia de Liga de la Justicia de Joss Whedon, Darkseid aquí es omnipresente. Interpretado por Ray Porter, tiene un papel mucho más activo en el desarrollo del film gracias a sus abundantes interacciones con Steppenwolf (Ciarán Hinds), pero también debido al modo en que, en esta película, Diana Prince descubre sus planes. Una vez Steppenwolf ha obtenido la primera Caja Madre, las Amazonas alertan a Wonder Woman con un sistema similar a las almenaras de El retorno del rey, y luego de una rápida investigación puede contarle a Bruce cómo fue la anterior venida de Darkseid a la Tierra.

Se desencadena entonces un flashback más extenso y espectacular que el visto anteriormente, con dioses como Zeus y Ares (ya aparecido en Wonder Woman con el rostro de David Thewlis) aliándose con Amazonas, Atlantes y Linternas Verdes para aplacar a la amenaza de Apokolips. Darkseid aparece gran parte del tiempo acompañado de su mano derecha, DeSaad, y en los últimos compases del film es testigo directo de la derrota de Steppenwolf a través de un portal que ha abierto y que comunica con su planeta.

Un Steppenwolf de última generación

Estrenando armadura

Gracias a los tráilers ya habíamos podido ver el flamante nuevo diseño de Steppenwolf o, más bien, el de su armadura. Ahora es mucho más brillante y está llena de algo que vamos a llamar guirnaldas, pero no es el único cambio que ha experimentado el personaje. La Liga de la Justicia de Zack Snyder nos da tiempo para conocerle mejor, revelándose como un tipo más vulnerable de lo que parece que entra en conflicto ocasional con Darkseid a cuenta de su pasado. A lo que hay que añadir una muerte mucho más patética, apalizado por el recién resucitado Superman y mutilado por los miembros restantes de la Liga de la Justicia de forma que su cabeza decapitada sirva de souvenir a Darkseid de la Tierra.

Aquaman se hace el remolón (más aún)

"¿Cajas... madre? ¿Cajas madre? No puedes estar hablando en serio"

El primer encuentro de Arthur Curry y Bruce Wayne carece de algunas de las bromas que vimos en 2017, pero sigue estando marcado por las bravuconerías del heredero al trono de la Atlántida. Aquaman rechaza ayudar a Batman hasta transcurrida la mitad de la película, y hasta que lo hace podemos tener un vistazo más cercano de su relación con los Atlantes. Mera (Amber Heard) aparece un poco más de metraje siendo igualmente dura con quien rechaza su destino monárquico, y nos reencontramos con Vulko (Willem Dafoe) con una flamante melena de la que no había ni rastro en la película Aquaman. Hacia la cual, por cierto, estas escenas añadidas sirven como sólido puente.

The Flash enamorando al personal

Ezra Miller como Barry Allen

Barry Allen (Ezra Miller) y Victor Stone (Ray Fisher) son los mayores beneficiados de la inyección de metraje de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. En lo relativo al primero conocemos más detalles sobre los motivos que han llevado a su padre (encarnado por Billy Crudup) a la cárcel, introduciendo algunas claves para el argumento que ya conocemos que tendrá The Flash, dirigida por Andy Muschietti. Y además tenemos una estupenda secuencia introductoria donde Barry rescata a Iris West (Kiersey Clemons) de un accidente de tráfico, con suficientes detalles locos (esos zapatos que se desintegran) como para olvidar que hemos visto escenas parecidas con Quicksilver (Evan Peters) en X-Men.

Ah, y esta vez no hay ni un solo chiste sobre el brunch. Que eso sea bueno o malo lo dejamos a tu consideración.

Cyborg es el protagonista de la función

Ray Fisher como Cyborg

"Cyborg es el corazón de la película; es lo que al final mantiene unido al equipo en muchos sentidos", explicó Zack Snyder durante la DC FanDome. Y en efecto: en La Liga de la Justicia Victor Sone no solo es un personaje mucho más trabajado, con una gran cantidad de metraje extra que explique su tragedia y motivaciones: también es lo más parecido a un protagonista que tiene la película. Hay un gran cariño en la larga secuencia que nos presenta sus poderes (mucho más alocados de lo que intuimos en la versión de Whedon), y además se da el caso de que la turbulenta relación con su padre, Silas Stone (Joe Morton) es la encargada de espolear dramáticamente las últimas escenas de la película.

La batalla final

La Liga de la Justicia en acción

La Liga de la Justicia cuenta con básicamente la misma cantidad de escenas de acción que el montaje apócrifo, pero todas estas aparecen reeditadas y alargadas. Es lo que ocurre con la escaramuza de Steppenwolf y las Amazonas, el primer enfrentamiento de la Liga contra el emisario de Darkseid y, sobre todo, el clímax final. En esta última batalla es donde más se nota la distancia que Snyder ha marcado con Whedon, pues no solo cuenta con una iluminación totalmente diferente (lejos de esos cromas rojizos que tanto daño nos hicieron a la vista), sino además con un desarrollo menos caótico y random.

Ahora Batman tiene algo más que hacer, Superman prefiere despachar a Steppenwolf sin mediar chistecillos embarazosos y, sobre todo, The Flash no tiene que rescatar a ninguna familia rusa de la destrucción de la zona.

Un Knightmare con el que obsesionarse

Jared Leto como Joker

Y así llegamos al Epílogo. El tramo donde Snyder echa el resto, y donde sin importarle lo exhausto que pueda estar el espectador procede a una serie de finales donde el más abiertamente "narrativo" es la reconciliación post mortem de Victor con su padre, pues lo que viene a continuación son semillas de algo que no estamos seguros de si veremos alguna vez. La escena poscréditos de Lex Luthor contratando a Deathstroke (Joe Manganiello) reaparece con unos minutos extra y, tras una angustiosa espera, por fin tenemos acceso al ansiado Knightmare.

¿Qué es el Knightmare? Pues, por supuesto que lo sabes, es el nombre que reciben las pesadillas proféticas que sufre Bruce Wayne, de las que tuvimos ya una primera e impactante muestra en Batman v Superman. En La Liga de la Justicia de Zack Snyder volvemos a este mundo arrasado, donde Batman aparece liderando un equipo de justicieros bastante peculiar: está Cyborg con mejoras tecnológicas, está The Flash bastante estropeado, está el aparecido minutos antes Deathstroke (empujado a colaborar con su enemigo por un bien mayor) y está Mera, deseosa de venganza por la aparente muerte de su amado Arthur Curry.

Todo es bastante sugerente, pero es que entonces llega lo mejor: Joker. El Joker de Jared Leto, que se pone a conversar con un Batman que no está para coñas y deja caer varias veces su responsabilidad en la muerte de Robin. Pero que nunca dice lo de "vivimos en una sociedad...". La mayor estafa de la película.

Nuevos personajes

El personaje de Harry Lennix esconde alguna sorpresa que otra

En torno a personajes más secundarios se puede mencionar que el James Gordon de J.K. Simmons tiene una escena extra donde somos nuevamente testigos de la pésima salud cívica de Gotham, pero sobre todo hemos de remitirnos a dos nuevas apariciones. Una es la de Ryan Choi, interpretado por Zeng Khai, que es uno de los compañeros de trabajo de Silas Stone y al que los fans podrán reconocer como la identidad secreta del superhéroe conocido como Átomo. En La Liga de la Justicia no muestra inquietud por enfundarse pronto la capa, pero está bien verle porque todas estas escenas las rodó anteriormente; simplemente no pasaron el corte de Warner.

La otra, y sin duda la más importante, es la de Martian Manhunter. Apodado también como el Detective Marciano, Manhunter aparece hasta en dos ocasiones en La Liga de la Justicia, revelando ser el álter ego de ese general Swanwick que interpretado por Harry Lennix ya había aparecido tanto en El hombre de acero como en Batman v Superman.

En la visión de Snyder, este justiciero alienígena (que también responde al nombre de J'onn J'onzz) nos muestra su identidad tras haber convencido a Lois Lane de que vuelva a trabajar haciéndose pasar por Martha Kent, y luego en la ultimísima escena del film. Justo después de tener el Knightmare descrito arriba, Bruce Wayne recibe la visita del Detective Marciano, que le alerta de que Darkseid dista de estar derrotado, y que es mejor que su Liga de la Justicia esté preparada. Acto seguido, se aleja volando majestuosamente del chalé de Wayne e irrumpen, por fin, los créditos. Menudo viaje.