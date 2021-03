¿Qué está pasando entre Jennifer Lopez y Álex Rodríguez? Desmienten su ruptura, pero siguen separados

Ha sido una de las noticias bombas del fin de semana porque nadie se la esperaba... y de hecho no ha sucedido. Pero cuando el río suena, agua lleva o piedras trae. Es decir, que algo ha habido. Un nosequé. Jennifer Lopez y Álex Rodríguez han negado su supuesta ruptura después de dos años comprometidos, pero han admitido que no pasan por su mejor momento.

Varios medios de comunicación norteamericanos como The New York Post o, sobre todo, Page Six, se hacían eco el pasado viernes de los rumores cada vez más insistentes sobre una posible separación entre la cantante de 51 años y el exjugador de béisbol de 45.

Los tabloides afirmaban que, después de cuatro años de relación (dos de ellos comprometidos, aunque debido a la pandemia del coronavirus habían tenido que posponer indefinidamente la boda), la pareja decidía poner fin a la relación y olvidarse del compromiso, sobrevolando este The End una posible infidelidad del deportista con la celebrity estadounidense Madison LeCroy y a pesar de que hace un par de semanas fueran él a República Dominicana a ver a JLo, que se encuentra allí trabajando.

El domingo, sin embargo, ambos decidían conjuntamente emitir un comunicado en la revista People para desmentir todas estas noticias, explicando que siempre habían sido honestos con la prensa y que, por lo tanto, debían decir qué estaba sucediendo. "Todas las informaciones sobre la ruptura son imprecisas", explicaban, y por último añadían: "Estamos trabajando sobre algunos problemas".

Por supuesto, esto no ha hecho más que subir la cantidad de conjeturas, puesto que es cierto que viven mucho tiempo separados debido sobre todo al trabajo y las giras de la diva, que aunque lo intenta no puede pasar todo el tiempo del mundo en su residencia de Miami.

De hecho, esto ha aumentado las habladurías sobre las infidelidades, aunque en este caso de JLo, quien según dicen se está "apoyando mucho en Lenny Kravitz", con quien está rodando en el país centroamericano y al que conoce desde hace muchos años.

"Todavía están juntos aunque hayan pasado una mala racha", ha dicho una anónima fuente cercana a la pareja a la cadena Fox News. Después de retrasar su boda dos veces, muchos ven lógicos que empiecen los problemas, y algunos incluso especulan con la mala relación entre Jennifer Lopez y la exmujer de Rodríguez, Cynthia Scurtis, a raíz de unas fotografías que se tomaron en el cumpleaños de la hija pequeña del exjugador.