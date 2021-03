Ana de Armas niega 'a lo Marilyn Monroe' los rumores de reconciliación con Ben Affleck

Todo el juego que dieron para el poco tiempo que estuvieron juntos, la verdad. Porque uno analiza la relación entre Ana de Armas y Ben Affleck y fue conocerse y estar más que enamorados unos meses -que coincidieron con la cuarentena- y un día a comienzos de este 2021 una foto de la intérprete a tamaño real terminaba en la basura de la residencia del actor y director tras romper su relación. Es (casi) obvio que no habrá reconciliación.

Pero aún así hay quienes se empeñan en verla hasta en los más mínimos detalles. Y máxime si tienes algo más de cuatro millones de seguidores en Instagram como tiene la actriz de Blade Runner 2049 o Puñales por la espalda y subes una story sin explicación alguna.

Todo empezó porque la cubano-española de 32 años subió a sus redes sociales un pequeño vídeo en el que llevaba un colgante con medio corazón que tanto ella como el Batman de La Liga de la Justicia habían sido vistos llevando en algún momento dado de su idilio. Además, justo en su pectoral izquierdo ella mismo puso un emoticono de corazón blanco dibujado.

Gestos nimios que se vuelven teorías mastodónticas y que llevan a los protagonistas a tener que responder. Pero claro, hay formas y formas de responder. Y Ana de Armas no ha dejado indiferente a nadie con cómo lo ha hecho (porque además le sirve de promoción).

Primero subió otra story: una pantalla en negro en el que había multitud de gifs en los que ponía la palabra "no", "nope" o "No lo creo". Vamos, que sigue soltera y son compromiso. Luego, dejó que se supiera que el colgante que encaja con el suyo lo tiene Karla Welch, una famosa estilista con la que se lleva a las mil maravillas.

Y por último, la joya de corona. Muchos cinéfilos y fans de Ana de Armas están deseosos de ver su próxima película, Blonde, en el que encarnará a la mítica actriz Marilyn Monroe. Y precisamente con un clip de una de sus cintas más famosas, Los caballeros las prefieren rubias, ha dado por zanjado el asunto, afirmando además un "¡Ya lo dijo ella!" por si quedaba alguna duda.

En el vídeo, Marilyn, antes de cantar la famosísima canción Diamonds are a girl's best friend [Los diamantes son el mejor amigo de una mujer], le dice a todos sus pretendientes un sonoro no y les da con el abanico en la cabeza. Es decir, que queda bien claro el mensaje de Ana de Armas y, matando dos pájaros de un tiro, cómo se ha preparado su nuevo papel.