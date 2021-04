Caras largas y silencio en el aeropuerto: Los concursantes de 'Supervivientes 2021' ya están de viaje a Honduras

Ya sea por el madrugón para coger el vuelo o porque dejan en España muchos problemas, la mayoría de los concursantes de Supervivientes 2021 mostraron caras largas y poca cercanía en su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid, desde donde han salido rumbo a Honduras, donde se celebrará el reality de Telecinco en solo unos días.

La que sí se mostró amable como suele e ilusionada fue la presentadora Lara Álvarez. "Me voy con muchísimas ganas. Creo que va a ser un año muy especial dentro de la extrañeza que estamos viviendo con todo el tema del Covid, pero deseando que ellos lo disfruten, que es importante y que los espectadores también, que no me cabe ninguna duda", decía esperanzada.

Más tarde, Antonio Canales, Alexia Rivas y Sylvia Pantoja llegaban al aeropuerto y se les podía intuir una sonrisa bajo las mascarillas, dejando entrever la mezcla de nervios e ilusión que les provoca estar en esta aventura. No obstante, la organización les obliga a guardar silencio para no desvelar nada del programa.

Olga Moreno, pareja de Antonio David Flores y a priori la concursante estrella de esta edición, llegaba muy protegida por el equipo del programa y sin hacer ninguna declaración a la prensa. Ella deja una situación complicada atrás, con las declaraciones de Rocío Carrasco y las acusaciones de maltrato sobre su marido.

Lara Álvarez ha puesto rumbo a Honduras con la misma o más ilusión que en años anteriores de cara a la nueva edición de 'Supervivientes'. Lo que parece que no le ha gustado nada son las informaciones que aseguran que ya tiene un nuevo amor. Lara Álvarez ha puesto rumbo a Honduras con la misma o más ilusión que en años anteriores de cara a la nueva edición de 'Supervivientes'. Lo que parece que no le ha gustado nada son las informaciones que aseguran que ya tiene un nuevo amor.

El bailaor Antonio Canales; la cantante Sylvia Pantoja; la periodisa Alexia Rivas (que salía semidesnuda por accidente en una conexión en directo de Alfonso Merlos la expareja de Marta López en YouTube); los participantes de La isla de las tentaciones Tom Brusse y Melyssa Pinto y Lola; la mujer de Antonio David, Olga Moreno; el exconcursante de MasterChef Carlos Alba, la colaboradora Marta López; el novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez; la actriz y presentadora italiana Valeria Marini; la finalista de Maestros de la costura 2, Lara Sajén; el presentador Agustín Bravo; la expareja de Isa Pantoja, Alejandro Albalá y la modelo Palito Dominguín; y el italiano de GH Gianmarco Onestini son los concursantes confirmados.