Virginia Pérez llama a "respetar la voluntad de los militantes" y promete "integración"

Tras manifestar Juan Ávila, cuya candidatura no superó la fase de la primera ronda, que "más de 50 juntas locales y de distrito y siete alcaldes" no acudieron al congreso "en señal de protesta por las constantes irregularidades en la organización", Virginia Pérez ha asegurado que "por supuesto, las estructuras territoriales" del PP de Sevilla "no son un attrezzo", recordando que "estructura territorial son todas las estructuras del PP: las locales, las provinciales, las regionales y la nacional".

"En un proceso congresual, lo más importante es respetar la democracia interna y la voluntad de los militantes por encima de todo y eso es lo que se ha respetado de manera escrupulosa en este congreso", ha defendido una vez más ante las críticas del alcalde de Carmona por presuntas "irregularidades" en el proceso congresual.

"Además del debate interno en un partido, lo importante es el proyecto y la integración, que es lo que vamos a hacer en unos días aprobando un comité ejecutivo en el que estarán integradas todas lassensibilidades", ha insistido la presidenta del PP de Sevilla.