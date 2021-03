Lydia Lozano, hecha un mar de lágrimas, vuelve a 'Sálvame' una semana después de la muerte de su hermano por Covid

El pasado lunes, Jorge Lozano Hernández, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense, falleció a los 70 años tras pasar 45 días ingresado por Covid. Su hermana menor, Lydia Lozano, llevaba ausente una semana de la televisión, pero este lunes ha vuelto a Sálvame visiblemente emocionada para retomar su puesto.

La última aparición de la tertuliana fue el domingo en el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva. A la mañana siguiente, su hermano falleció, y sus compañeros del programa llevan toda la semana enviándole ánimos públicamente.

Este 29 de marzo, Lydia ha regresado, hecha un mar de lágrimas, porque su madre le pidió que volviera para retomar la normalidad. "Pensábamos que iba a salir de esta", ha confesado ella en su charla con Carlota Corredera.

Lydia Lozano vuelve a sálvame destrozada, tras la pérdida de su hermano por culpa del Covid 💔



Muchísimo ánimo y fuerza Lydia pic.twitter.com/GhR7B2P2Pd — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 29, 2021

Su muerte por coronavirus le ha hecho reflexionar sobre la pandemia y ha pedido responsabilidad a todo el mundo: "Lo ves en las noticias, lo oyes. He perdido amigos... pero dices: '¿La gente no se da cuenta de lo que estamos viviendo?'".

"Ningún caso es igual [...] Ves las noticias y que la gente siga sin tener la capacidad de quedarse en casa o de pensar que esto puede ocurrir. Pues sí ocurre", ha comentado.

"Son 45 días sin poderle ver. Es tan triste lo del tanatorio, que ponga un cartel de 'Solo 25 personas'. Con mi hermano hubieran ido cientos de personas, porque era muy querido", ha asegurado. "Quiero dar las gracias a mi ángel de la guarda, Javier, que no nos conocemos, pero has estado pendiente de mi hermano. Tengo que darle las gracias al marido de Belén Esteban".

"A toda la gente que me ha escrito y a los artículos tan bonitos que ha habido sobre mi hermano, porque era un grande", ha continuado agradeciendo. Y es que su hermano mayor fue profesor de la Universidad Complutense durante 25 años, por lo que muchos de los compañeros de Lydia Lozano fueron alumnos suyos, como Miguel Frigenti.

"45 días diciendo: 'Jorge va a salir, no se lo merece'", se ha lamentado Lydia Lozano y, después, se ha dirigido a su madre: "Mamá, ánimo, seguimos muchos aquí. Así que mucha fuerza, mamá, que te necesitamos".

"Él decía que yo era adoptada, que no teníamos el mismo ADN. Cuando entré en Tómbola, le decía a mi madre: 'Dime que no es mi hermana'", ha contado en tono de broma. "Cuando le decía que no entendía algo, me decía: 'Claro, trabajas en Sálvame'".

"Cuando me veía haciendo anuncios o me oía discutir en el programa, los comentarios de él viendo Sálvame con mi madre no tienen precio", ha continuado explicando. "Discutíamos, pero discutir con un personaje tan brillante y culto era maravilloso. Por la noche me decía 'te quiero' y ya está".