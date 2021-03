Anna Ferrer habla sobre como se encuentra Paz Padilla tras su ingreso: "Se ha puesto a recoger la terraza"

Hace unos días Paz Padilla dejó a todo el mundo sorprendido contando su hospitalización por Covid-19. No es ningún secreto que la presentadora ha llevado con mucha cautela la pandemia y las restricciones, pero a principios de marzo contrajo el virus.

Ahora la humorista se encuentra en un estado de salud mucho mejor después de la odisea que ha estado viviendo. Un paso hospitalario que ha sido muy duro para ella, porque ha estado en la unidad de Covid sola en una habitación, sin poder tener contacto con nadie.

Su hija, Anna Ferrer, ante la mejora de su progenitora ha puesto fin a su cuarentena y ha podido acudir a su primer evento con una gran sonrisa, un bolso de la marca que tiene junto a su madre y con palabras tranquilizadoras sobre el estado de salud de Paz Padilla

La influencer acudió al preestreno de Libertad, la miniserie sobre bandoleros de Enrique Urbizu para Movistar. "¡Qué alegría salir un poquito de casa!", dijo alegre a su llegada. "Aunque no me puedo quejar porque yo he estado bien, no me he contagiado y estaba tranquila", explicó a la prensa en el photocall.

También explicó cómo logra Paz Padilla pasar las horas muertas en casa, entre manualidades y tareas como pintar ella sola las paredes de la terraza, demostrando así que la presentadora ya tiene la mente puesta en otros asuntos, y que se encuentra mejor físicamente y de ánimos.