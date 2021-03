Paz Padilla se rompe y revela que estuvo tres días ingresada por coronavirus: "Ha sido muy difícil"

Paz Padilla ha superado el coronavirus, pero no sin sobresaltos. La humorista y presentadora ha desvelado, visiblemente emocionada y a punto de romperse, que la enfermedad la atacó de tal manera que tuvieron que ingresarla durante tres días en un hospital de Madrid.

"Hoy hace 14 días que me infecté del Covid", relata el rostro de Sálvame. "Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que, a partir del quinto día, empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá", continuó en sus stories de Instagram.

"El día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar", añadía, recordando que fue entonces cuando se acordó de Jordi Sánchez, que acaba de superar también la enfermedad.

Así que decidió ir al hospital. "Me fui al hospital Quirón, me hicieron una placa y vieron que había niveles que tenía muy alterados: la ferrita, algunos problemas de coagulación...". Por eso, decidieron ingresarla en la unidad de Covid, donde ha estado tres días, absolutamente sola, ya que no se puede recibir visitas.

"Ha sido muy difícil, porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar...", confiesa.

Entonces, recordó emocionada los cuidados y la atención del personal de la clínica.

También ha relatado cómo lo vivió su hija: "Anna lo ha pasado muy mal, se hacía la fuerte como una mujercita, en el fondo estaba muy angustiada".

Para finalizar, hace hincapié en la responsabilidad, por el tipo de enfermedad que es, y que ya la ha superado. "He estado un poco asustada. Estoy bien, prácticamente recuperada, ya tengo anticuerpos, la prueba de antígenos ha dado ya negativo, a volver a la guerra... Yo soy deportista, no tengo ninguna patología y tengo 51 años. Nunca pensé que iba a pasar por esto. Ahora toca recordarlo como algo que ya pasó".