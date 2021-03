Paz Padilla cumple la cuarentena en su casa después de que el jueves diera positivo por coronavirus, motivo por el que, unos días después, Anna Ferrer ha querido informar sobre el estado de salud de su madre.

"Para los que me preguntáis por mi madre, está bien. Está un poco más pachuchilla, pero bueno, que está bien. Por eso seguramente no ha colgado nada, pero está bien", ha apuntado la influenceren sus stories de Instagram.

La humorista ya se encuentra en el sexto día de confinamiento en la casa del jardín que tiene en su vivienda, en Villaviciosa de Odón (Madrid). Una decisión que ha tomado para evitar contagiar a su hija, que dio negativo por Covid-19.

"No tengo fiebre, la saturación la tengo a 99, tengo olfato y gusto y no me duele nada. Me voy echando colonia", apuntó la presentadora el pasado viernes, añadiendo que tenía "menos apetito".

"Estoy tranquila y la verdad es que, por ahora, la cosa va bien. Me pongo el chute de vitaminas que me ha recomendado mi amigo. Muchísimas gracias por preocuparos", explicó en Instagram.

La gaditana ha reconocido en numerosas ocasiones que la pandemia le produce preocupación. De hecho, el pasado año se ausentó durante meses de su puesto de trabajo y ocupó el tiempo cosiendo mascarillas junto a su familia para hacer frente a la falta de material en los hospitales.

La presentadora reconoció hace unos días en Sálvame que el equipo del programa debería recibir la vacuna cuanto antes porque son "los únicos que trabajan sin mascarilla".