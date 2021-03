Paz Padilla relata cómo vive su lucha contra el coronavirus 

Un día después de anunciar su positivo por coronavirus, Paz Padilla ha explicado cómo se encuentra a través de unos stories en Instagram, pues "mucha gente está preocupada" por su estado de salud.

La presentadora de Sálvame ha explicado este viernes que se encuentra bien. "Os voy a dar el parte médico", ha avanzado, entre risas, pues a pesar de "seguir encerrada" en su "mazmorra", es optimista y conserva el buen humor.

"No tengo fiebre, la saturación la tengo a 99, tengo olfato y gusto y no me duele nada. Me voy echando colonia", ha apuntado, añadiendo que tiene "menos apetito". "Mi hija me dice que voy a adelgazar", ha bromeado.

"Estoy tranquila y la verdad es que, por ahora, la cosa va bien. Me pongo el chute de vitaminas que me ha recomendado mi amigo. Muchísimas gracias por preocuparos", ha zanjado Padilla.

La gaditana ha reconocido en numerosas ocasiones que la pandemia le produce preocupación. De hecho, el pasado año se ausentó durante meses de su puesto de trabajo y ocupó el tiempo cosiendo mascarillas junto a su familia para hacer frente a la falta de material en los hospitales.

En este sentido, la presentadora reconoció la pasada semana en Sálvame que el equipo del programa debería recibir la vacuna cuanto antes porque son "los únicos que trabajan sin mascarilla".