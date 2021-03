Las claves de Tamara Falcó para estar en forma: ayuno intermitente y la entrenadora de las famosas

Tamara Falcó ha pasado por diferentes etapas en cuanto a su cuerpo. Hace cinco años sorprendía con un cambio físico debido a una enfermedad relacionada con la tiroides. Este problema hizo que la marquesa de Griñón engordara 20 kilos.

En una entrevista con Pablo Motos recordó que en aquella época "lo único que hacía era comer”. Reconoció incluso que podía comer tortilla de patatas y filete empanado a primera hora de la mañana.

No obstante, tras esta experiencia la influencer se puso firme y adoptó una estricta rutina basada en el ayuno intermitente y en el método Tracy Anderson. Esta última es la entrenadora personal de algunas de las celebrities más cotizadas de Hollywood.

Cuando decidió dar el paso hacia su cambio físico, Tamara se puso en manos de la nutricionista Christina Barrantes, de la Clínica Buchinger Wilhelmi, que explicó en una entrevista a la revista Telva que “en realidad lo que hace Tamara no tiene nada especial. Ella come de todo: hidratos, carne, huevos, fruta, verdura… de todo. Lo que necesitaba era dejarse de batidos y cosas con las que estaba mareada y comer equilibrado”.

Falcó no lleva, por tanto, una dieta a rajatabla, sino que compensa los excesos con la comida haciendo ayuno intermitente cuando es necesario, de esa forma mantiene cierto equilibrio si un día se excede por cualquier motivo.

"Me arrastro hacia el café y es el momento en el que todo cambia. Después ipso facto, me tomo mis vitaminas, a veces me tomo una tostada para que las vitaminas no me sienten mal, es que estoy haciendo ayuno intermitente e intento evitarlas", afirma Tamara sobre su rutina de mañana.

No obstante, para mantenerse en forma no le basta tan solo con seguir una rutina alimenticia equilibrada, sino que también es una asidua del gimnasio. Y no solo eso, sino que la marquesa de Griñán entrena con Tracy Anderson, que ha trabajado con Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Nieves Álvarez, Olivia Palermo, Madonna o Kim Kardashian.

El entrenamiento de Anderson consiste en un método preciso basado en movimientos repetitivos de baile, yoga y ejercicios aeróbicos en condiciones de humedad y calor determinadas para provocar el "agotamiento estratégico muscular". A esto se suma el hecho de que las rutinas de ejercicios varían cada 10 días para evitar el estancamiento y seguir avanzando y mejorando el cuerpo.

El cambio de Tamara Falcó ha sido notorio desde que tuviera su problema de tiroides, pero sin duda se debe a una gran fuerza de voluntad y un ejercicio constante para mantenerse en forma.