El alcalde de Ortigueira da positivo por covid y el Sergas programa un cribado voluntario para 40 personas

A raíz del brote familiar, este martes se ha programado un cribado voluntario en la localidad de Ortigueira (A Coruña) a la que se han llamado a 40 personas, entre ellas, a todos los miembros de la corporación municipal y a funcionarios que estuvieron en el pleno del miércoles de la semana pasada.

También estaba previsto que acudiesen otras personas que pudieron tener contacto en los últimos días al punto COVID-Auto, situado en la explanada del Hospital Novoa Santos de Ferrol.

PLENO EL DÍA 17

Entre los llamados a este cribado voluntario -desde que trascendió el positivo han pasado más de 48 horas para que se consideren contactos estrecho- son los ediles de la corporación, que participaron en el pleno durante más de tres horas el pasado miércoles 17 de marzo.

Algunos de ellos han trasladado a Europa Press que desconfían de la diligencia en la forma de actuar del regidor y cuestionan si se confinó en el momento de ser confirmado como positivo.

En este sentido, han trasladado que no entienden por qué han sido contactados por los rastreadores tras haber superado las 48 horas desde el pleno. "No me cuadran los plazos", ha dicho una de las voces consultadas, que ha criticado, además, que no fuese el propio alcalde el que se pusiese en contacto telefónico para trasladarle lo sucedido.