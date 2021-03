Churruca, Gravina, Cervera y barcos de la Guerra Civil... La última 'Batalla naval' derivada de la Ley de Memoria Histórica

Nueva guerra tuitera y polémica a cuenta de la Memoria Histórica y la eliminación de nombres del callejero. En este caso, el epicentro físico de esta confrontación se sitúa en Palma de Mallorca. El consistorio palmesano, regido por una coalición de PSOE, Podemos y Més- anunció este lunes el cambio de nombre de 12 calles por su origen franquista. Aseguraba el Ayuntamiento que se cambian las denominaciones en "cumplimiento de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático del Gobierno por su origen fascista" y lo calificaba de "acto de normalidad democrática".

La polémica vino, como no podía ser de otra manera, con los nombres concretos: Almirante Gravina, Almirante Cervera, Almirante Churruca, Toledo, Castillo de Olite... Las protestas de usuarios, historiadores y políticos (desde el PSOE -la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, sin ir más lejos- a Vox) no se hicieron esperar y las preguntas sobre cuál era el "origen franquista" de marinos del siglo XIX, de la capital castellano manchega o del palacio real navarro fueron constantes.

Es cierto que Gravina y Churruca, marinos de los siglos XVIII y XIX, que combatieron en Trafalgar y murieron de las heridas recibidas en la batalla, tendrían poco que ver con el fascismo aparecido más de un siglo después. Tampoco el almirante Cervera, comandante derrotado ante la superior flota estadounidense en Cuba en 1898 y hecho prisionero, parece tener relación con el franquismo, aunque este marino suele ser víctima propiciatoria. Hace unos años, fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien retiró su nombre del callejero tildándole de "facha". De la milenaria ciudad de Toledo o el Castillo de Olite (construido en el siglo XIII) tampoco quedan muchas dudas.

Fue el propio alcalde de Palma, José Hila (PSOE), quien, en Twitter y ante un mensaje del escritor Arturo Pérez-Reverte, explicó que las calles "se pusieron en honor a tres navíos franquistas", tal y como se recoge en el Censo de símbolos franquistas en Baleares, realizado por el Gobierno autonómico.

Pero la explicación no resultó, en efecto, suficiente. En palabras del Doctor en Historia, especialista en cuestiones navales y miembro de la Real Academia de la Historia, Agustín Rodríguez González, la decisión del consistorio es "una salida de tono, innecesaria y que demuestra su nulo conocimiento de la historia".

Por la misma razón podrían retirar del callejero a Don Benito Pérez Galdós

"Los destructores Churruca y Gravina lucharon durante toda la Guerra Civil en el bando republicano", explica este historiador. "Por la misma razón podrían retirar del callejero a Don Benito Pérez Galdós", asegura Rodríguez González, "que en el primero de sus Episodios Nacionales, el dedicado a Trafalgar, ensalza las figuras de Gravina y Churruca. Y Don Benito era un hombre de izquierdas y republicano, como es bien sabido".

Este académico, además, recuerda la brillantez científica y técnica de Churruca, sobre la que ha escrito artículos. "Su último tratado fue reeditado en Francia 22 años después de su muerte, porque seguía siendo la obra más innovadora sobre el problema de la puntería", explica.

Muerte de Churruca en Trafalgar (detalle), óleo de Eugenio Álvarez Dumont, Museo del Prado (depositado en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, Tenerife) Eugenio Álvarez Dumont, Museo del Prado (depositado en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, Tenerife) (WIKIPEDIA)

Otro de los que señaló el posible error de la justificación fue Daniel Aquillué, Doctor en Historia, especialista en el siglo XIX y divulgador cultural. En un hilo en Twitter, este historiador insistía en que los citados buques Almirante Gravina y Almirante Churruca lucharon en el bando republicano y que, además, aquellos almirantes fueron ilustrados, y que la "narrativa del franquismo despreciaba la Ilustración y el Liberalismo como origen del Socialismo y la Democracia".

Había algo que no me cuadraba con la polémica de las calles de Palma de Mallorca. He buscado información e ido a las fuentes.

Y creo que se ha cometido un error. Va hilo⬇️ pic.twitter.com/VzH6BWJStE — Daniel Aquillué (@DanielAquillue) March 22, 2021

Aquillué mostraba además que en las actas municipales se citaba a los almirantes, y no los buques como aseguraba el alcalde, como "gloriosos caídos por Dios y por España en el campo del honor". Y matiza, que aquellos marinos "murieron por Dios y por España en 1805, no por la idea de Dios y la patria que tenía el franquismo, que se apropió de ellos por la épica de ser caídos en Trafalgar, algo que sí coincidía con su ideario".

Estoy muy de acuerdo con la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático, pero no con que se aplique mal

Aquillué defiende que si los buques de la Guerra Civil hubieran sido el objeto de los nombres de las vías, como defiende el Ayuntamiento, habría sido un "contrasentido para el Ayuntamiento de entonces porque permanecieron leales a la República" y, de serlo, "sería un contrasentido que los retirara el consistorio actual por el mismo motivo".

"Quiero pensar que es un error, pero están mezclando churras con merinas", asegura este historiador que reconoce que llegó a esta polémica porque vio los términos de Gravina y Churruca por Twitter y como especialista le llamó la atención. "Vi que algo no cuadraba en las explicaciones", asegura. "Estoy muy de acuerdo con la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático, pero no con que se aplique mal", afirma.

Retratos de los almirantes Gravina y Churruca WIKIPEDIA

"El franquismo usó la historia, desde El Cid, a Colón y la Guerra de Independencia para justificar su ideología y su dictadura, pero no porque se apropiara de la Historia quiere decir que no podamos tener referencia de la Historia. La Ley de Memoria Histórica está para eliminar la exaltación del franquismo y para reparar a las víctimas, no para decir que todos los militares anteriores fueron franquistas. El franquismo nos robó esas referencias a todos los españoles y no debe seguir así", define este historiador.

¿Te parece bien que se eliminen del callejero de Palma los nombres de Almirante Churruca, Cervera, Gravina, Castillo de Olite y Toledo? Sí, son nombres relacionados de alguna manera con un pasado franquista No, son nombres de personajes que no tuvieron nada que ver con el franquismo y murieron mucho antes No tengo opinión al respecto

Toledo y Castillo de Olite

La justificación del consistorio en estos dos casos es que, en el primero, se hace exaltación y referencia a la batalla por el Alcázar de Toledo y, en el segundo, al buque mercante republicano que fue capturado por la armada franquista y rebautizado como Castillo de Olite en 1938. En los últimos días de la Guerra civil, el buque fue hundido en Cartagena provocando la muerte de unos 1.500 soldados, "muchos de Baleares", según el informe del Gobierno de las islas.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (del PSOE), expresaba en Twitter su "descontento ante la decisión de retirar el nombre de Toledo del callejero de Palma" y proponía a su homólogo balear (y compañero de partido) que Toledo continuara en el callejero como "Ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Como toledana y alcaldesa quiero expresar mi descontento ante la decisión de retirar el nombre de Toledo del callejero de Palma y he propuesto a su alcalde @hila que Toledo siga teniendo una calle en la capital balear como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. pic.twitter.com/9sU8OXBw2Q — Milagros Tolón (@milagrostolon) March 22, 2021

Idea, que coincide con la opinión del historiador Daniel Aquillué: "En estos casos creo que sería más útil y práctico una resignificación, que constara en acta municipal que están puestas por la ciudad y por el castillo, y no por los hechos de la guerra".