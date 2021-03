Investigan los brutales ataques con flechas a grupos de burros en Albacete: uno ha resultado muerto y otro herido 

El Seprona de la Guardia Civil de Albacete (Castilla-La Mancha), investiga el brutal ataque con flechas que dos burros sufrieron en el municipio de Villatoya, en dos semanas distintas, y que se ha saldado con la muerte de uno de los animales.

Según ha denunciado 'Casas-Ibáñez Contra la Tortura Animal' (CI-CTA), los hechos se produjeron a principios de marzo, cuando un individuo disparó con flechas "a las burras y burros de la asociación de La Manchuela mientras pastaban en Villatoya, matando a una (Blanca) e hiriendo a otra (Margarita)".

La investigación se ha abierto tras la denuncia de La Asociación Canaleja 17, dedicada al cuidado y conservación del burro, y ahora tratan de localizar al autor de la agresión.

"Desde CI-CTA, no creemos que esta persona, armada con arco y flecha, se diferencie de cualquier cazador, armado con escopeta y matando por puro placer. Por ello, os rogamos cuidado y os pedimos que nos hagáis llegar cualquier información relevante para detener al tirador", ha publicado la asociación en su perfil de Facebook. "Los animales son seres vivos. No se torturan. No se matan. Se protegen", han añadido.

Según informan medios locales, los ataques se han ido sucediendo en las últimas semanas. Ximo Azorín, socio de ACEM-Ecologistas de La Manchuela, aseguró que los hechos tuvieron lugar en dos fines de semana seguidos. Tras el primer ataque que causó la muerte de una de las burras, decidieron cambiar de lugar a los animales. "Pero eso no impidió que las volvieran a atacar y la burra herida, que ahora está con cuidados veterinarios, se salvó porque la flecha le dio en un hueso", explicó. Y es que, según declaró desde la Asociación Casas Ibáñez Contra el Maltrato Animal, Daniel López, se han ido encontrando "otro tipo de animales salvajes flechados" en la zona.