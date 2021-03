Gabilondo rechaza pactar con Podemos tras el 4-M y se inclina por acuerdos con Más Madrid y Cs: "Con este Iglesias no"

El candidato del PSOE a las elecciones del 4-M, Ángel Gabilondo, ha rechazado este lunes pactar un Gobierno con Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. "Prefiero con este Iglesias no", ha dicho en una entrevista en La Sexta.

"Planteadas las cosas como están, yo no digo a Podemos. No quiero un clima de confrontación, de extremismo. No quiero eso sinceramente", ha dicho el candidato socialista.

En cambio, Gabilondo se inclina por llegar a pactos con Ciudadanos y Más Madrid: "Es lo que yo querría. Es lo que quise en 2019 porque así se construía y constituía un espacio plural y abierto", ha dicho el candidato en el programa Al Rojo Vivo.

🔴🔴 Ángel Gabilondo rechaza gobernar con Podemos y lo intentará con Cs y Más Madrid: "Con este Iglesias, no" https://t.co/Okk2PfDk3X — laSexta (@laSextaTV) March 22, 2021

El error de Cs

Gabilondo ha considerado que con acuerdos con esas dos formaciones se construiría un "espacio plural, abierto", pero que en 2019 Ciudadanos "optó por otra cosa y fue un error".

"Creo que ciudadanos se equivocó uniéndose al PP con el apoyo de Vox", ha señalado. "Lo que quiero es que eso no suceda ahora".

Sin embargo, el socialista ha admitido que ha "trabajado estupendamente bien" con los grupos de Unidas Podemos, Madrid en Pie e Izquierda Unida en la Asamblea.

"Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno"

"¿Le intranquilizaría que Pablo Iglesias formara parte de su Gobierno?" le ha preguntado el periodista Antonio García Ferreras, a lo que Gabilondo ha respondido: "Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno. Y deseo que eso evolucione en otra dirección. Pero planteadas así las cosas, no lo quiero".

Gabilondo ha puntualizado que "dentro de dos años hay elecciones otra vez", por lo que en este "poco tiempo" se deben adoptar medidas urgentes.