Netflix, PayPal... cuidado con los casos de phishing que dicen que ha habido un problema con tu cuenta

Hoy en día casi todos tenemos una cuenta en alguna red social o estamos suscritos a plataformas de vídeo como Netflix o Amazon Prime. Esto se convierte en un aliado para aquellos que intentan estafarnos mediante técnicas como el phishing, enviándonos un correo electrónico en los que se hacen pasar por determinadas marcas o empresas para así obtener nuestros datos personales y/o bancarios o instalarte un archivo malicioso.

En Maldita.es ya hemos visto cómo en muchas ocasiones persiguen ese fin mediante emails que nos avisan de que nuestra cuenta está a punto de expirar o que necesitan que la actualicemos.

No, Netflix no está enviando un e-mail en el que te advierte de que si no pagas tu suscripción te cerrará la cuenta

En los últimos meses, nos habéis alertado a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) de un correo electrónico, supuestamente de Netflix, en el que te indican que no han podido resolver tu problema de pago y se ha cancelado tu suscripción. Además, te advierten de que “en caso de no pagar en 3 días”, tu cuenta “se cerrará definitivamente”. Pero no piques, es un bulo, se trata de un caso más de phishing.

Como indica en su página web, Netflix no te pedirá que “proporciones información personal a través de un mensaje de texto o correo electrónico”. Entre esta información incluye números de tarjeta de débito o de crédito, datos de la cuenta bancaria o contraseñas de Netflix.

Además, afirma que nunca solicitarán “el pago a través de un proveedor o un sitio web de terceros”. Por tanto, insisten en que no pinches en el enlace y si lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información.

Asimismo, la Policía Nacional ya ha advertido en su perfil de Twitter de que se trata de un fraude y pide a los ciudadanos que no les cunda el pánico.

Bulo sobre la Policía Nacional Cedida

También nos habéis preguntado por otro correo, supuestamente de Netflix, que te pide que cambies tu contraseña para que "puedas volver a ver los contenidos de Netflix" e incluye un enlace. Otro caso más de phishing del que también ha alertado la Policía Nacional, como os contamos en Maldita.es.

Bulo sobre Netflix Cedida

No, este correo que te notifica que tu cuenta ha sido restringida no es de PayPal

Bulo sobre Pay-Pal Cedida

Un correo electrónico te informa de que tu cuenta de PayPal, la empresa de pagos en línea, ha sido limitada y adjunta un archivo de texto con una supuesta declaración ("Statement", en inglés). Es un bulo, lo que pretenden es que te descargues el fichero malicioso en tu dispositivo.

La Policía Nacional, una vez más, ha advertido sobre el contenido de este correo desde su perfil de Twitter: "Ni es PayPal, ni tu cuenta ha sido restringida (...) Lo que buscan es que abras el archivo adjunto".

Consejos para evitar ser víctima de phishing

No podemos hacer que dejen de llegarte estos casos, pero sí tenemos una serie de recomendaciones que puedes seguir cuando te vuelva a llegar una supuesta alerta o sorteo que use el nombre de tu empresa de confianza.

Fíjate bien en la dirección del correo electrónico. Si te llega un mensaje, presta atención a la dirección del correo que te lo envía, concretamente a lo que viene después de la "@". Si notas algo raro, borra el correo.

Mira la dirección de la web a la que te redirige. Normalmente este tipo de notificaciones vienen con un link en el que te piden que introduzcas tus datos. Si la url de esta página web no es de la empresa por la que se hace pasar o es una mezcla de letras, números y el nombre de esa empresa, no introduzcas tus datos. Para ello, fíjate bien en lo que aparece antes del último punto, ese es el dominio real de la página web.

Cuidado si al intentar pinchar en los elementos de la web no te dirige a ningún sitio o te pide verificar tus datos.

Contrasta con las fuentes antes de dar tus datos. Estos mensajes transmiten urgencia para que no te dé tiempo a reaccionar. Recuerda que puedes preguntar a la propia compañía, a la Policía o a la Guardia Civil o a nosotros a través de nuestro servicio de WhatsApp.