La incidencia de la epidemia en España ha vuelto a sumar una nueva jornada a la baja, pero en Sanidad ya empieza a preocupar la posibilidad de que una gran cuarta ola acabe con este periodo de estabilización en el que ha entrado el virus en el país.

El ministerio que dirige Carolina Darias ha informado este lunes de 11.358 nuevos positivos y 166 fallecidos. En ambos indicadores se trata de las cifras más bajas para un comienzo de semana desde finales de verano, pero las tendencias que sigue cada uno son diferentes. La caída respecto al dato del lunes pasado es del 5% en los contagios y del 44% en las defunciones que, pese a los recientes descensos en este último indicador, sigue aún en niveles muy elevados.

La incidencia media en España se queda ahora en 128,98 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tras una bajada de apenas el 1,2% respecto al viernes pasado. Melilla (449,8), Ceuta (260,7) y Madrid (223,1) siguen teniendo las tasas de circulación del virus más elevadas en todo el país, mientras que en el otro lado del espectro, Baleares (43), Comunidad Valenciana (44,7) y Extremadura son los tres territorios con mejor evolución.

"La epidemia se ha estabilizado. Llevamos varias semanas de descenso importante y el descenso se sigue enlenteciendo", ha explicado en rueda de prensa el director del Ccaes, Fernando Simón, que ha destacado de nuevo la gran variabilidad entre comunidades autónomas.

"No podemos tener garantías de que no pueda haber repuntes. La incidencia a 7 días está mucho más estabilizada, incluso con algún incremento respecto a los días previos, lo cual podría indicar que quizá se observen incrementos en los próximos días", ha advertido Simón. "Son datos no especialmente malos, pero nos ponen en un alto riesgo con probabilidades de que volvamos a incrementar el número de casos diarios", ha apostillado el epidemiólogo.

"Vamos a tratar entre todos de controlar la transmisión para evitar esa cuarta ola o por lo menos retrasarla lo suficiente como para que el impacto de la vacuna sea cada vez mayor", ha pedido Simón.

Mientras, en Sanidad comienzan a ver síntomas de estabilización o ralentización también en las hospitalizaciones. Este lunes, el número de pacientes con Covid en tratamiento en centros españoles se ha incrementado en 142, aunque el dato del lunes suele estar condicionado por el escaso número de altas que se notifica habitualmente durante los fines de semana. En estos momentos hay 8.682 ingresados a causa del virus en España, que ocupan un 7% de las camas disponibles.

Por su parte, en cuidados intensivos, el descenso en los ingresos se mantiene aunque de forma progresiva y lenta. Una tendencia que Simón ha pedido mantener para encarar un posible incremento de los casos en la mejor situación hospitalaria posible. Actualmente hay 2.112 personas ingresadas en UCI a causa de la Covid, con una presión media del 21%.