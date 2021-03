La OMS publicará su informe sobre el origen de la covid-19 esta semana

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajaron hace más de un mes a Wuhan (China) para estudiar el origen del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de la covid-19, tienen previsto publicar su informe con sus conclusiones tras la expedición sobre el terreno esta semana. Este informe estaba previsto para finales de febrero, pero la OMS desistió sin dar ninguna explicación.

Peter Ben Embarek, especialista en Seguridad Alimentaria y Enfermedades Animales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y presidente del equipo de investigación en Wuhan, afirmó a principios de mes que el informe final de la misión en China se publicaría en la semana del 14-15 de marzo.

El director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, aclaró que la OMS ha decidido publicar "los dos informes a la vez, el provisional y el completo". "Tiene sentido porque el uno se deriva del otro. Pensamos que se publicará en la semana del 14-15 de marzo. El equipo ha trabajado arduamente para debatir y poder llegar al informe final", resaltó.

Mientras tanto, este lunes, el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el coronavirus en Wuhan, Liang Wannian, ha insistido en que las investigaciones sobre el origen de la covid-19 deben seguir buscando posibles casos tempranos del brote en todo el mundo y analizar el papel de la cadena de frío en la transmisión del virus.

Ante la esperada publicación del informe de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se desplazó hasta Wuhan, Liang Wannian ha asegurado frente a una delegación de diplomáticos internacionales que la investigación tiene que buscar más allá de China. Así lo ha explicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, según recoge 'Global Times', en la que se vuelve a reiterar que la misión concluyó que es muy probable que el nuevo coronavirus se transmite de persona a persona a través de un huésped intermedio, o a través de los alimentos de la cadena de frío a la persona.

Por otro lado, un grupo de investigadores internacionales e independientes publicaron una carta en el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' denunciando que la investigación realizada por la OMS y las autoridades chinas "no han dado pruebas que demuestren un origen natural de este virus". Los 26 investigadores señalaron que han llegado a la conclusión de que "el equipo no tenía el mandato, ni la independencia, ni los accesos necesarios para llevar a cabo una investigación completa y sin restricciones de todas las hipótesis pertinentes sobre el origen del SARS-CoV-2".

Ryan contestó que este es "un mundo libre y es positivo que los científicos también puedan hablar libremente". "Las misiones a China fueron un esfuerzo colaborativo que el director general de la OMS puso en marca en acuerdo con los 194 países miembro. Seamos pacientes y esperemos a ver que nos dice el informe. Este informe podrá mostrarnos avances, el director general recibirá el informe y decidirá qué más hay que hacer", agregó.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, garantizó transparencia en el proceso: "Lo más crucial será la transparencia. Tendrán la información. Les puedo asegurar que todo lo que ha ocurrido durante ese viaje será presentado con transparencia. Qué ha pasado, cuáles han sido los aspectos positivos, aprendizajes y qué vamos a hacer", aseguró.