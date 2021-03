La pregunta que el doctor César Carballo haría a Fernando Simón si le entrevistara

Este domingo se ha cumplido un año desde que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y el confinamiento de la población para frenar la pandemia del coronavirus en España. En todo este tiempo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), se convirtió en el rostro y la voz de la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria.

A raíz de la entrevista de Jordi Évole a Simón, el presentador de laSexta Noche, Iñaki López, ha preguntado este sábado al médico César Carballo qué pregunta cree que Évole debería haberle hecho al director del CCAES.

En las imágenes emitidas de la entrevista, Simón sostiene que algunas veces se ha "buscado matar al mensajero", una opinión con la que coincide Carballo, ya que "ha sido el único mensajero que hemos visto".

No obstante, Carballo, adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha asegurado que lo que le preguntaría a Simón si hubiera tenido ocasión de entrevistarle sería "por qué no se armó al país y no se nos dejó a los sanitarios hacer pruebas para saber que en febrero ya teníamos el coronavirus plenamente extendido".

Para Carballo, eso ha sido "una pieza clave". "Si tú no sabes sobre un virus, por lo menos permite que la gente investigue, protege a tu gente, y ese fue el problema, que no se nos protegió, ni a los sanitarios ni a nadie", ha dicho.

El médico ha sido contundente al afirmar que si a los sanitarios se les hubiera "permitido hacer pruebas PCR a todas las sospechas que teníamos, probablemente hubiéramos confinado una o dos semanas antes, y ya se ha visto que eso hubiese salvado 23.000 vidas", ha asegurado.

A pesar de su crítica a Simón, Carballo ha matizado que el mensaje del portavoz sanitario ha cambiado "en las últimas tres o cuatro semanas".

"El Ministerio ha cambiado el mensaje, le vimos sacar un mapa de España diciendo que la situación está muy mal y no es momento de relajar las medidas. Ese Fernando Simón no lo vimos antes, que siempre quitó hierro al asunto", ha apuntado Carballo.

Según el médico, tras la llegada de la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, "hemos visto un cambio de timón" que Carballo ha reconocido que le gusta.