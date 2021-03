María Patiño desvela su última operación estética: "Me alucina"

La presentadora María Patiño es una habitual a la hora de hablar abiertamente de los retoques estéticos a los que se ha sometido. Lifting cervical, rejuvenecimiento de las manos con ácido hialurónico, vitaminas, botox... La periodista de Mediaset utiliza sus redes sociales para dar a conocer las técnicas a las que se somete.

En esta ocasión, la presentadora de Socialité ha acudido a su clínica de siempre para someterse a una operación que hace unas semanas se hizo Gema López, amiga y compañera en Telecinco.

Se trata de una Lipo Vaser, una técnica de liposucción "para definir los abdominales y estilizar la cintura", ha contado Patiño. Según ha explicado, "es una cirugía muy poco invasiva".

"Yo lo que quería era un resultado fundamentalmente natural, quería remodelar la zona del abdomen, la cintura", ha reconocido Patiño.

Tras la intervención, la presentadora se ha mostrado muy satisfecha. "¡Me alucina el resultado!", ha manifestado en su perfil de Instagram. "No veo el momento de lucirlo en la playa", ha comentado.

A pesar de que la presentadora lleva a cabo un estilo de vida saludable y realiza ejercicio, contaba con pequeños cúmulos de grasa en el abdomen que no lograba eliminar.

"La zona del abdomen, por falta de colágeno, no me gustaba como estaba. Y a pesar de hacer deporte todos los días no conseguía los resultados que quería", se ha sincerado Patiño, que ha reconocido que tras la operación está "muy contenta".