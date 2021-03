María Patiño desvela sus problemas para congeniar su trabajo con la crianza de su hijo: "Me vi condenada"

De sobra sabido es que si un tema es intocable para María Patiño es su maternidad. Más que nada porque ella sabe lo que ha pasado para poder estar donde está en lo laboral y sumamente feliz con el apoyo mutuo que da y recibe de su hijo Julio. Por eso era pertinente que la presentadora de Mediaset hablase sobre ello, algo que por fin ha hecho.

La colaboradora de Sálvameha resuelto por fin contar cómo ha sido ser madre y la manera en la que la ha compaginado con la crianza de su único vástago, una conciliación que no solo no ha sido sencilla, sino que ha provocado en varias veces habladurías por las espaldas.

"Soy una persona que no ha estado casada; me ha sido muy difícil, por no decir imposible, conciliar mi trabajo con la educación de mi hijo", ha explicado la tertuliana de 49 años, quien hace poco se pronunció sobre el último conflicto entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

Porque para María Patiño hay que alzar la voz en nombre de las madres trabajadoras, de forma que se facilite el hecho de serlo en la sociedad y que no se vea con malos ojos que una mujer anteponga su trabajo a la maternidad, como hacen en múltiples ocasiones los padres, porque la conductora de Socialité se ha llegado a ver "condenada".

"Opté, porque no tenía otra manera de concebir mi historia, por el trabajo", ha explicado la gallega, así como que esta elección tuvo como consecuencia ser "machacada, humillada y vejada". "Porque se presupone que como yo he optado por el trabajo, he apartado y marginado mis otras obligaciones como madre y mujer", ha criticado.

La reivindicación de Patiño ha ido a más porque tiene amistades que saben de primera mano de lo que ha hablado. "Yo no tengo 80 años, creo que soy joven, y tengo amigas que lo están sufriendo: muchas mujeres de mi generación han sido madres tardías por la incompatibilidad de ser madres y hacer frente a su ilusión y su meta que es el trabajo", ha expuesto finalmente.