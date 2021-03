Hace semanas, Mónica Hoyos se quedó completamente sorprendida al escuchar en Sálvame que su actual novio, por el que está tan ilusionada, podría ser un estafador con antecedentes penales y un sinfín de denuncias de personas que le reclaman dinero. Pero, este domingo, la ex de Carlos Lozano acudió a Domingo Deluxe para someterse al polígrafo y contar, entre otras cosas, que sigue con su pareja porque con ella "se porta muy bien".

"Él me ha explicado muchas cosas. Me dice: 'Es verdad que he hecho cosas mal, es verdad que tengo problemas, pero, desde que te conozco, lo único que he tenido contigo es amor y es verdad'. A mí no me ha hecho nada", explicó la exconcursante de Supervivientes 2019.

En todo momento, la invitada aseguró que no era consciente de ninguna de estas informaciones hasta el día que se lo contaron en Sálvame, pero tras hablarlo con él, le había explicado su situación. Aun así, los tertulianos continuaron aportando datos sobre el señor Sánchez, que es como llaman al novio de Mónica Hoyos.

María Patiño aseguró que había estado "cuatro veces en prisión" y que "se gastaba dinero que no era suyo en el casino", y lo sabía gracias a una exnovia de él. "Son acusaciones muy graves", respondió la entrevistada. Y parece que el afectado también lo consideró así, pues comenzó a mandarle mensajes al móvil a la presentadora de Socialité.

"Me está escribiendo tu chico", dijo la periodista. "Me gustaría que cambiases el tono, señor Sánchez". Entonces, comenzó a justificar su información diciendo que eran testimonios de "personas que han estado con él".

Jorge Javier Vázquez le pidió que leyera el mensaje que le había mandado en alto, y la tertuliana así lo hizo: "María, lo que estás diciendo sobre mí, además de una mentira, es una barbaridad. Mañana tienes una querella. Jamás en mi vida he hecho algo parecido".