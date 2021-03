Este domingo, Remi, el novio de Maite Galdeano, volvía a generar titulares después de intentar agredir a una periodista de Socialité. En el vídeo se palpa la gran tensión que se vivieron durante esos momentos y ahora Sofía Suescun ha querido dar la cara por el novio de su madre.

Después de ver un vídeo que resumía los hechos del pasado domingo y que Maite Galdeano confirmara a María Patiño su ruptura con su pareja, Sofía ha desmentido la información en Ya es mediodía y asegura que su madre y Remi vuelven a estar juntos.

"No le echó de casa, se fue él porque estaba muy nervioso (...) Cuando sale su nombre en la tele no sabe como gestionarlo", ha querido recalcar la 'ex gran hermana'.

"No estuvo acertado, pero es un gran científico, para nada agresivo, yo le conozco y no es así", ha seguido defendiendo la colaboradora a capa y espada a Remi.

Tal es la fe que tiene en él que incluso ha llegado a poner en duda las lágrimas de la reportera de Socialté: "En un primer momento la reportera se ríe con él (...) Yo no soy nadie para juzgar, pero las lágrimas...".