El SEPE no descarta que el ciberataque pueda tener efectos sobre el reconocimiento de las prestaciones

El director del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, ha asegurado este viernes en declaraciones a TVE que el ataque informático que ha paralizado los servicios que presta a través de internet y también en las oficinas aún no está solucionado.

"Hemos incorporado ya la web y el correo electrónico. En las próximo días vamos a seguir avanzado para poner los servicios al máximo rendimiento. Lo importante es que conforme vayamos recuperando el servicio lo hagamos en las máximas condiciones de seguridad", ha afirmado Gutiérrez.

El responsable del SEPE ha explicado que se está implementando un plan para que las demoras que puedan producirse en la tramitación de algunas prestaciones se puedan recuperar en los siguientes días de marzo, aunque no lo ha garantizado. "Esperamos que esta incidencia no tenga ni siquiera efectos en las demoras en el reconocimiento de las prestaciones", ha declarado.

Desde Trabajo estiman que el SEPE gestiona unas 100.000 prestaciones al día tanto desde sus oficinas presenciales como a través de internet.

Gutiérrez ha desvelado que debido a que este tipo de ciberataques paralizan todo se han visto obligados a cortar el servicio para " irlo poniendo con muchas cautelas en funcionamiento". "Poco a poco recuperaremos la normalidad", ha afirmado.

"No nos han pedido dinero"

El director del SEPE ha insistido en que "no se han visto afectadas ni las aplicaciones informáticos ni los datos confidenciales" y que el ataque lo está investigando el CNI. Gutiérres no ha querido desvelar detalles de la investigación pero ha asegurado que no se ha pedido un rescate: "No nos han pedido dinero".

También ha querido destacar que el organismo está "reforzando la seguridad" porque "en este mundo global estos delitos virtuales están a la orden del día" y ha descartado depurar responsabilidades: "Estamos siendo víctimas del delitos. La responsabilidad es de las personas que están detrás del delito"

Sobre la precaria situación en el SEPE que han denunciado los sindicatos, tanto de personal como de equipos de trabajo, Gutiérrez ha dicho que hay un plan de modernización del organismo para invertir 150 millones de euros.