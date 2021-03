Varios sindicatos policiales muestran su preocupación tras ser vacunados con un lote retirado de AstraZeneca

Varios sindicatos policiales han expresado su preocupación por ser vacunados con un lote de la farmacéutica AstraZeneca que ha sido retirado en Dinamarca y Austria, Países Bajos y Noruega tras registrar "graves casos de trombos" en personas que la habían recibido.

De esta vacuna, España recibió el pasado 12 de febrero 228.000 dosis. Sin embargo, por el momento no se ha registrado ningún acontecimiento adverso relevante como los notificados por el resto de países.

Este mismo lote, el ABV5300, fue administrado a algunosmiembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y a Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

El secretario general de la Unión Federal de Policía, Víctor M. Duque León, ha enviado un escrito al director General de la Policía, Francisco Pardo, tras la investigación iniciada por la Agencia Europea del Medicamento.

En la carta solicita que si quedan vacunas de este lote por inyectar se comunique al Ministerio de Sanidad para que se dejen de administrar y piden información sobre los efectos y las consecuencias de las mismas.

"Solicitamos se realice un seguimiento exhaustivo a los funcionarios a los que se les haya suministrado una vacuna del lote mencionado, al objeto de preservar su salud y los posibles efectos adversos en su organismo" finaliza en la misiva a la que ha tenido acceso Efe.

En la misma línea, el secretario general de la Unión de Policía Municipal (UPM), Jaime Johnson, ha expresado su preocupación por la retirada de este lote.

Del mismo modo, ha advertido que van a alertar a la Consejería de Sanidad por esta situación, ya que esta vacuna ha sido administrada a efectivos policiales locales en la Comunidad de Madrid.

Efectos secundarios internacionales

La Agencia Española subraya que este lote ha sido distribuido en 17 países de la Unión Europea, entre ellos España. Hasta el momento, en la UE se han notificado 22 casos de este tipo de reacciones.

La Dirección General de Sanidad de Dinamarca (SST) anunció este jueves la suspensión temporal durante 14 días de la vacuna de AstraZeneca, aunque las autoridades afirmaron que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos.

El pasado domingo, Austria informó de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras ser inmunizadas con dosis de AstraZeneca de un mismo lote que había ido a 17 países.

La autoridad sanitaria señala que han iniciado las investigaciones pertinentes por parte del Comité de Evaluación de Riesgos Europeo de la Agencia Europea de Medicamentos (PRAC). No obstante, desde la AEMPS aseguran que, de momento, no hay evidencias de que la vacuna sea la que esté causando estos acontecimientos adversos, pues indican que las "alteraciones de coagulación y, entre ellos, los acontecimientos trombóticos, no se han establecido como una posible reacción adversa de esta vacuna y no figuran como tal en la ficha técnica del medicamento".

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), por su parte, sigue recomendado la vacuna del Covid-19 de AstraZeneca en la Unión Europea, y considera que “los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos”.