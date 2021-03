Cataluña comenzará a pagar la ayuda a autónomos y a trabajadores en ERTE a partir del próximo lunes

Aquest trimestre destinem 468M€ a ajuts per als treballadors més afectats per la crisi. Es tracta de 330.000 autònoms, treballadors en ERTO i amb contracte fix-discontinu. Fem el que no fa l'Estat, posar tots els recursos a disposició de les persones en situació més vulnerable. pic.twitter.com/BI9Sz6Oomt