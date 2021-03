El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este miércoles que la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacis, le ha garantizado que no habrá "moción de censura" en el Consistorio matritense.

El primer edil popular llegaba cuarenta minutos tarde al acto que tenía previsto a las 12.00 horas de este miércoles en el centro de la capital.

A esa misma hora la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid estaba firmando el decreto para disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones en la región. Ayuso rompía así con su socio de partido, marcando a Ignacio Aguado como nuevo rival. Todo para evitar que ocurra lo que en Murcia, donde el partido naranja ha dado patada a los populares para aliarse con los socialistas. Ayuso se adelanta a una posible moción de censura en el gobierno regional, convocando ella misma las elecciones para mayo.

De ahí que el primer edil popular dejara plantada a la prensa y a los micrófonos para atender el teléfono. "He recibido una llamada de Villacís (Cs) que me garantiza que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento”, ha confirmado.

Según ha revelado Almeida, su socia de gobierno en el Consistorio le ha calmado diciendo que ellos, a diferencia de Ayuso y Aguado, son "un gobierno cohesionado, fuerte".

Un gesto que el alcalde ha agradecido a su socia de Cibeles. "Agradezco la confianza que tiene Begoña Villacís en mi, en su socio de gobierno, y ratifico que es la misma confianza que tengo en ella, en Ciudadanos", ha culminado el alcalde de Madrid.

No hay efecto dominó. Una moción de censura responde a una situación casuística y localizada. Por eso ha ocurrido en Murcia.



Si alguien quiere ver o emprender un efecto dominó, será una responsabilidad exclusivamente suya. — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 10, 2021

Desde vicealcaldía confirman su versión: "Esta mañana, tras el anuncio de la moción de censura en Murcia, la vicealdaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado al alcalde José Luis Martínez-Almeida para trasladarle la necesidad de que el gobierno municipal ofrezca estabilidad a los madrileños en estos momentos tan difíciles".

Y así lo ha hecho saber Begoña Villacís por redes sociales. En su cuenta de Twitter niega un "efecto dominó", haciendo alusión a lo ocurrido en Murcia. Cree que lo que ha pasado ahí se debe a "una situación casuística y localizada". De ahí que se desmarque: "Si alguien quiere ver o emprender un efecto dominó, será una responsabilidad exclusivamente suya".