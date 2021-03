PSOE, PP y Vox bloquean que comparezca en el Congreso la fiscal general Delgado como pedía Podemos

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por haberse reunido con el periodista Eduardo Inda el mismo día que el excomisario Villarejo salía de la cárcel. Este martes, PSOE, PP y Vox sumaron sus votos en la Mesa del Congreso para torpedear la solicitud realizada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que Delgado acudiera a la Cámara Baja, al igual que hicieron con la petición para que compareciese el rey Felipe VI.

PSOE, PP y Vox apoyaron su negativa a siquiera tramitar la solicitud de comparecencia de Delgado apoyándose en el informe no vinculante de los letrados, que consideran que la fiscal general no debe acudir al Congreso "por versar el objeto de la solicitud de comparecencia sobre un asunto concreto, considerando que no corresponde al Congreso de los Diputados ni a sus miembros el control del Ministerio Fiscal en relación a tal asunto". Fuentes parlamentarias, en la misma línea, argumentan que Delgado "no está sometida a control parlamentario" en este asunto.

La decisión de PSOE, PP y Vox ha sentado muy mal a los promotores de la solicitud, que han criticado que la fiscal general no se vaya a ver obligada a dar explicaciones sobre su encuentro con "los socios de las cloacas del mafioso Villarejo", como dijo hace unos días el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Este martes, Echenique fue más suave y se limitó a señalar que su grupo no está "de acuerdo" con los argumentos para rechazar la comparecencia. Y, en esa línea, la diputada morada Aina Vidal exigió que Delgado dé explicaciones "a la prensa" si no acude al Congreso.

Por el contrario, EH Bildu fue mucho más dura en su valoración de la decisión. La Mesa del Congreso, denunció la portavoz Mertxe Aizpurua, practica "la ley del embudo" y actúa con "opacidad permanente". Y eso ayuda a que se mantengan "la impunidad y el silencio" en torno a las supuestas prácticas corruptas del excomisario Villarejo, sostuvo Aizpurua, que exigiró "transparencia y claridad" en torno a las gestiones de la fiscal general del Estado.

La portavoz de EH Bildu, sin embargo, aseguró que su formación va a ser "insistente" para esclarecer la reunión de Delgado e Inda. Y afirmó que no va a dejar que "caiga en saco roto" la solicitud de comparecencia.