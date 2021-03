Jason Hyde, la marca de joyería sostenible hecha de plástico reciclado del océano

La sostenibilidad es un tema que cada vez resuena más alto en el mundo de la moda. Según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante de nuestro planeta, produciendo más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos.

Grupos ecologistas y personas concienciadas ha dado un toque de atención a este mundo, que poco a poco va respondiendo con nuevas propuestas, no solo para hacer menos emisiones, sino para ayudar al medioambiente. Una de estas nuevas marcas es Jason Hyde.

Fundada en 2018, Jason Hyde es una firma originaria de Miami que buscaba introducir el tiempo de una manera sostenible, pero fascinante. De su lema There’s no time to waste (no hay tiempo que perder) diseñaron relojes con materiales 100%.

Su amor por el mar marcó el punto de partida para el compromiso con el cuidado del medio ambiente, creando su joyería con plástico reciclado del océano con la mejor calidad de cadenas italianas. La marca tiene el objetivo y el compromiso de revolucionar el sector de la relojería y la joyería con una propuesta de tendencia pero claramente eco-friendly: sostenible y medio ambientalmente responsable.

La misión de Jason Hyde es ofrecer al público opciones sofisticadas pero orgánicas que desde la sostenibilidad puedan dar respuestas a las inquietudes tanto estéticas como éticas de los consumidores actuales. De aquí nace Nereida, su segunda colección de joyas sostenibles inspirada en el deseo intrínseco de preservar los océanos.

Según la mitología griega, las nereidas eran un grupo de 50 ninfas del mar, hijas de Nereo y de Doris, conocidas por su belleza y dulzura. Eran doncellas de la riqueza del mar y protectoras de marineros y pescadores, que acudían en ayuda de los que estaban en apuros. Cada una de ellas representaba varias facetas del mar, desde la salmuera hasta la espuma del mar, la arena, las rocas, las olas y las corrientes, así como las diversas habilidades que poseían los marineros.

Las ninfas están asociadas con la fertilidad y la creación en toda la mitología griega, por lo que tendría sentido llamar a las Nereidas protectoras del mar como lo fue Poseidón. Pero su significado es más amplio ya que se les atribuye la tarea de preservar el océano y todas sus criaturas. Por eso, estos personajes mitológicos son tan relevantes para la firma de joyería y han decidido nombrar la nueva colección con su nombre.

La línea de joyas incluye pendientes, collares y pulseras para personalizar tus estilos con clase. Todas las piezas incluyen una caja de acero inoxidable con chip RPO (plástico reciclado del océano) en color verde, blanco o burdeos, certificado por la empresa suiza Tide Ocean Material. El detalle se lo da la circonita, la piedra preciosa que aúna la belleza y el estilo. Las cadenas de los collares, chapados en oro amarillo, y las pulseras, pintadas en acrílico, son de metal reciclado, hechas en Italia.