Detectan en Valencia un brote de rinoneumonía equina que obliga a paralizar las competiciones de marzo

A partir de ese momento, el departamento dirigido por Mireia Mollà puso en marcha el protocolo de actuación para estos casos que marca el Ministerio. Se están inspeccionando instalaciones, se están tomando muestras de los animales, se han instalado hospitales de campaña y han venido veterinarios de la Real Federación Hípica Española (RFHE) pero por el momento se desconoce el origen del brote, han explicado las mismas fuentes.

Desde el Hospital Clínico Veterinario (HCV CEU) han emitido un comunicado en el que explican que el pasado 22 de febrero fue remitido desde el centro hípico el primer caso con síntomas neurológicos y al ver que había más animales con sintomatología sospechosa de herpesvirus equino se decidió hospitalizar a este animal en la zona de aislamiento.

A lo largo de los siguientes días fue necesario el ingreso de nuevos pacientes con cuadros de fiebre, sintomatología nerviosa central e incoordinación, ocupando al máximo la capacidad de los boxes de la zona de aislamiento.

En estos días, el HCV CEU ha tratado en sus instalaciones a 20 caballos, de los cuales 17 han necesitado atención de cuidados intensivos y siete han requerido la ayuda de arneses y polipastos para sostenerse durante los primeros días de hospitalización. Gracias al tratamiento y los cuidados recibidos cinco caballos se encuentran ya en fase de recuperación.

Las instalaciones de la CEU UCH cuentan con boxes de aislamiento de nivel 3 para caballos, que permiten adoptar las medidas necesarias para evitar la expansión del brote y frenar cualquier riesgo de contagio de la enfermedad.

Según la profesora y clínica Ana Velloso Álvarez, responsable del Área Equina del HCV CEU, "los síntomas compatibles con el herpesvirus equino son fiebre, abatimiento, incoordinación al andar, parálisis vesical, o incluso alteraciones neurológicas más severas. Afortunadamente, el HCV CEU cuenta con un sistema de grúas dispuesto por todo el hospital que garantiza la seguridad de los pacientes en caso de que tengan que ser trasladados de unas zonas a otras, ha comentado.

Por su parte, María de la Cuesta, responsable de Medicina Interna del HCV CEU, ha señalado que "el herpesvirus equino no representa un riesgo para el personal que trabaja con los animales ya que no es una zoonosis. Pero por la facilidad de contagio entre los caballos, se ha decidido no aceptar estos días pacientes ajenos a este brote para evitar así cualquier tipo de riesgo".

Inicialmente, los especialistas de la CEU UCH formaron parte del equipo de más de 20 veterinarios de la propia organización del concurso, de la Real Federación Hípica Española y de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) que comenzaron a tratar a los caballos afectados en el lugar del brote, llevando hasta allí la medicación y los recursos materiales necesarios.

No obstante, para hacer frente a la situación, el HCV ofreció sus instalaciones, dotadas con todo el equipamiento y las medidas de aislamiento necesarias, han subrayado desde esta institución. En este sentido, el director del HCV CEU, Felipe Ballester, ha manifestado que "ante una situación crítica como esta, no hemos dudado en poner a nuestros especialistas y todas nuestras instalaciones al servicio de la sociedad, para contribuir a frenar el brote y a recuperar a los animales afectados".

Para el Clínico Veterinario del CEU esto supone aislar toda un área del hospital mientras dure el brote para dedicarse en exclusiva a estos caballos y guardar después la preceptiva cuarentena, antes de poder continuar con la actividad normal en equinos. "Pero pensamos que la gravedad y la urgencia de una situación como esta bien merece que hagamos este esfuerzo hasta que la situación sanitaria vuelva a la normalidad", ha manifestado Ballester.

ZONA DE AISLAMIENTO NIVEL 3 PARA CABALLOS EN ESPAÑA

El HCV CEU dispone de una zona de aislamiento de nivel 3 para caballos, así como un área específica para los cuidados intensivos de los animales que requieren soporte vital las 24 horas, o UCI equina, con circuito cerrado de televisión, y ambulancia equina para el traslado de emergencia de caballos a sus instalaciones.

Su equipo de profesionales ofrece servicios especializados en el área equina, como anestesia, medicina interna, cirugía, medicina deportiva y rehabilitación, diagnóstico por imagen y herraje.