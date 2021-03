Las terrazas de unos bares impiden a una ambulancia pasar para recoger a una mujer contagiada de coronavirus

"No nos gusta enfadarnos, Pero así no!! No puede ser que vayamos a un servicio COVID-19 positivo y no podamos acceder porque la clientela y los hosteleros pasan de todo como si no fuera con ellos". Este es el mensaje de indignación que colgaron en la red social Facebook trabajadores de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de Coruña el pasado sábado, coincidiendo con el primer fin de semana con la hostelería abierta en Galicia.

Estos sanitarios querían denunciar que en la céntrica calle de La Estrella tuvieron que sacar de su casa en una silla de ruedas a una mujer contagiada decoronavirusy caminar con ella unos 25 metros hasta el punto en el que estaba la ambulancia ante la imposibilidad de acceder con el vehículo hasta el portal debido a que las terrazas de los bares les impedían el paso.

Según parece, no es la primera vez que sucede algo así en la ciudad coruñesa. Por eso, el Ayuntamiento de La Coruña decidió en 2017 clavar unas chinchetas en el suelo para delimitar las terrazas y asegurar así el paso de vehículos prioritarios, como ambulancias, coches de policiales o camiones de bomberos.

Sostienen desde el Consistorio que si los negocios hosteleros respetan esos límites no debería haber problemas para que pasase una ambulancia. Por su parte, los hosteleros se han defendido de las críticas argumentando que había espacio suficiente para que este vehículo sanitario accediese sin problemas hasta el portal de la persona infectada.