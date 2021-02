HOSBEC prevé una reserva "masiva" de turistas británicos para todo verano: "Hay ganas de vengarse del virus"

"Hay ganas de vengarse del virus, y para vengarse del virus no hay nada mejor que irse de vacaciones", ha reivindicado su presidente, Toni Mayor, en declaraciones tras reunirse con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Para la patronal, la desescalada debe ir siempre en función de la evolución sanitaria, pero confía en que la "espectacular" recuperación de los últimos días se mantenga para 'salvar' al menos la temporada de verano, ya que ve "complicado" volver a viajar en Semana Santa sin descartarlo.

Aunque es "difícil" hacer previsiones a medio plazo, confía en que los datos puedan dar "una alegría inesperada en los próximos meses", tras la desaceleración de contagios tanto en la Comunitat como en el resto de España. También espera que la vacunación sea masiva y progresiva a partir de abril para dar confianza a los turistas.

Ante las buenas perspectivas del mercado británico, tras el anuncio de Boris Johnson de permitir viajar a partir del 17 de mayo "como muy pronto", HOSBEC augura que las reservas serán para todo el verano hasta septiembre y descarta preocupación por la cepa de este país. "Hubo mucha dramatización, creo que ha ido a menos y la vacuna está haciendo su efecto en Reino Unido, Israel y EEUU", ha aseverado su presidente.

PASAPORTE SANITARIO: "NO HAY QUE DISCRIMINAR"

En todo caso, rechaza la posibilidad de que Reino Unido establezca una cartilla de vacunación porque "no se puede discriminar a la gente que está vacunada de la que no", sino que cree que debería establecerse un documento universal para viajar con el aval de vacunas, PCR o test y "asegurar que todo el que sube a un avión está limpio de virus". Critica así que "Grecia está actuando de forma unilateral" al abogar por un pasaporte sanitario en la UE.

A nivel interno, HOSBEC "firmaría" por salvar al menos la temporada de verano, mientras para Pascua insiste en que "hay que esperar". Sí confía en que la Generalitat repiense la propuesta que anunció Puig hace unos días de un cierre perimetral entre autonomías durante Semana Santa ante el "bajón" de la presión sanitaria.

Todo ello "con todo el respeto al virus, con mucha paciencia y sin aceleraciones improcedentes", con la previsión de volver a analizar los datos dentro de 15 días para "a lo mejor abrir un poco antes de lo previsto". "Si abrimos, sería con muchísima seguridad y con certeza de movilidad entre provincias y comunidades", ha garantizado el representante de los hoteleros.

Una de las propuestas que ha trasladado al Consell es la de que los turistas puedan alojarse en la Comunitat con un certificado de reserva que sirviera de "salvoconducto" para iniciar la desescalada de forma prudente, algo que permitiría un "rastreo" de la planta de alojamiento y tener a todos los clientes controlados en lugar de la "avalancha" que supone viajar a segundas residencias. Según HOSBEC, las dos partes se han emplazado a estudiar esta medida dentro de dos semanas.

En clave nacional, apela a la "sensibilidad" del Gobierno para que vea la luz el fondo que ha anunciado este miércoles Pedro Sánchez de 11.000 millones a sectores como el turismo, un sector del que parte de los establecimientos llevan "cerrados desde octubre de 2019 y más del 40% desde marzo". "Se nos hace cuesta arriba el próximo semestre si no vemos la luz al final del túnel", ha afirmado Toni Mayor, advirtiendo que de lo contrario muchas empresas pueden desaparecer y "será imposible que lleguen vivas al verano que viene".

Otra de sus peticiones es que el España acelere la reanudación del IMSERSO, como anunció la ministra Reyes Maroto, y "llegue a septiembre con los deberes hechos" para duplicar la capacidad del programa, generar empleo y compensar "al sector más dignificado en esta pandemia: la tercera edad".

CONFINAMIENTOS "MÁS RADICALES"

De cara al futuro, HOSBEC plantea que cuando se alcance el objetivo de incidencia acumulada de 50 casos por cada 100.000 habitantes se cree una infraestructura de rastreo, aislamiento y confinamiento para "no tropezar con la misma piedra del verano pasado y el virus no se vaya de las manos". "Si hay que confinar un pueblo, que se haga de forma radical como en Australia o Nueva Zelanda. Las medias tintas no funcionan", ha reivindicado su presidente.