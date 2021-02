Así queda este fin de semana el mapa de restricciones después de que las comunidades siguen aflojando medidas

Muchas comunidades han decidido aflojar ya o en los próximos días las restricciones que el auge posnavideño de la tercera ola les obligó a imponer, aunque el llamamiento desde las autoridades sanitarias sigue siendo el de mantenerlas para evitar los estragos de una desescalada rápida.

Así lo vienen avisando desde hace semanas la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que este jueves volvió a insistir en la necesidad de hacer una desescalada "prudente" pese a la mejoría de los datos, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, urgió a no convertir las próximas semanas "en un infierno".

No han sido los únicos, también la OMS advirtió hace unos días del riesgo; hoy ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,el que ha hecho un llamamiento a las comunidades para que mantengan sus medidas aunque se haya doblegado la curva porque "no se trata de avanzar rápido para luego retroceder".

Todas han optado por seguir flexibilizando, pero no a la misma velocidad. Así queda este viernes el mapa de restricciones.

Restricciones Covid por Comunidades, a 19 de febrero de 2020. Henar de Pedro

Andalucía

Mantiene el cierre perimetral y la limitación de movilidad entre provincias.

A lo largo de la semana decenas de municipios han levantado su cierre perimetral; los últimos, Málaga capital -que ha podido retomar junto con Almería su actividad no esencial- y otras localidades como Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Coín y Cártama. No así Ronda, que puede reabrir su actividad no esencial pero mantiene el cierre perimetral.

El toque de queda sigue establecido entre las 22:00 y las 6:00 horas y las reuniones no pueden superar las cuatro personas salvo convivientes, a excepción de velatorios y entierros.

Aragón

Cierre perimetral de la comunidad y de las tres provincias; se levanta en Zaragoza capital y Calatayud, aunque se mantienen los de Alcañiz y Teruel.

Las limitaciones se mantienen hasta el 5 de marzo con el toque de queda de las 22 a las 6 horas, las agrupaciones a un máximo de 4 personas, y el cierre de las actividades no esenciales a las 20.00 horas de lunes a jueves y a las 18.00 horas los fines de semana, salvo en la provincia de Huesca, donde el cierre es a las 20.00 horas todos los días de la semana.

Asturias

Cierre perimetral de la comunidad y de algunos municipios en función de su incidencia.

Así, las restricciones cuatro plus (4+), que incluyen ese cierre, y el del interior de bares y restaurantes y la prohibición de reunión de más de cuatro personas, entre otras medidas, continuarán vigentes en Gijón y Oviedo, aunque otros municipios como Cangas de Narcea o Siero, Mieres y San Martín del Rey Aurelio la dejan atrás.

El límite de circulación nocturna es entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Baleares

Sin cierre perimetral. Todas las islas están en el nivel 4 de alerta sanitaria y se conserva la mayoría de medidas de refuerzo de Mallorca, Ibiza y Formentera hasta el 1 de marzo.

Se prorrogan las restricciones de movilidad nocturna entre las 22.00 y las 6.00 horas y las restricciones de entradas y salidas en Ibiza y Formentera. En Menorca continuarán las reuniones sociales son de un máximo de seis personas y dos núcleos de convivencia, y en las otras tres islas siguen limitadas a un único núcleo de convivencia.

En Mallorca se suavizan varias restricciones: desde el próximo lunes los centros comerciales y las grandes superficies comerciales podrán abrir al 30 % del aforo y los aparcamientos al 50%. Seguirán cerrados los fines de semana y festivos.

Quedan autorizadas las salidas en las residencias "una vez están todos vacunados", pero con la salvedad de que si están más de 72 horas fuera, cuando regresen deberán tener una PCR negativa.

Canarias

Mantiene vigente hasta las 00.00 horas del 28 de febrero el control de pruebas Covid-19 a viajeros nacionales que lleguen a las islas.

Hasta el día 22, la movilidad está restringida al horario 22-6 horas en todas las islas, incluidas aquellas que están en semáforo verde (alerta 1).

El próximo domingo Gran Canaria podría bajar su nivel de alerta de 3 (semáforo rojo, riesgo importante) a 2 (semáforo ámbar, riesgo); por el contrario, todo apunta a que Lanzarote se mantendrá en el nivel 4 (semáforo marrón, muy importante) que, entre otras cosas, obliga que todo negocio abierto al público cierre a las 18.00 horas.

Fuerteventura podría rebajarlo de nivel 2 a 1 (semáforo verde, sin riesgo especial), todo lo contrario de lo que ocurre en Tenerife. El resto probablemente repetirá en los mismos niveles (La Gomera y La Palma están en alerta 1 y El Hierro, en alerta 2).

Cantabria

Cierre perimetral. A partir de este sábado podrán volver a abrir al público todos los establecimientos, locales comerciales y de servicios, así como los centros y parque, comerciales de más de 400 metros cuadrados, y se permitirá de nuevo el uso de zonas comunes.

Los aforos se ampliarán hasta el 50% en bibliotecas, museos, monumentos y otros equipamientos culturales, como cines, teatros, auditorios o cualquier recinto destinado a actos y espectáculos culturales.

Se conserva el veto al deporte en espacios cerrados, el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y el máximo de 6 personas en reuniones.

Castilla-La Mancha

Cierre perimetral. Este sábado tienen previsto acordar restricciones "nivel 2" en toda la comunidad, que entre otras medidas permite ampliar el aforo en la hostelería y la asistencia de público a eventos deportivos.

Ello implicaría que seguirá prohibido el servicio de barra, si bien el aforo en el interior de los locales pasa al 50% y al 75% en terrazas.

La movilidad nocturna está restringida entre las 22 y las 7y los grupos sociales a un máximo de 6.

Castilla y León

Este sábado se levanta el cierre perimetralentre provincias pero mantiene el autonómico y también elimina el tope máximo de 25 fieles en los espacios religiosos, pero mantiene los encuentros sociales en 4 personas.

El revés del Tribunal Supremo al toque de queda a las 20.00 horas que impuso hace un mes le ha obligado a retrasarlo a las 22:00 horas -y hasta las 6:00-, si bien la Junta ha respondido con el cierre a toda actividad no esencial a las ocho de la tarde.

Cataluña

Se prorrogan hasta el 28 de febrero el grueso de las restricciones, entre ellas el confinamiento perimetral de comarca todos los días, franjas horarias para servir comidas en restaurantes (07.30h a 10.30h y de 13.00h a 16.30h) y el cierre de centros comerciales.

También mantiene el toque de queda de las 22 a las 6 y las agrupaciones sociales de un máximo de 6 personas de dos burbujas de convivencia.

Solo ha aprobado una flexibilización que permite retomar actividades extraescolares y otras de deporte y ocio para niños en educación infantil y primaria y autoriza al deporte federado los entrenamientos de más de seis personas y participar en las competiciones permitidas.

Extremadura

No hay ni cierre perimetral autonómico ni entre provincias ni entre municipios.

Este sábado amplía cuatro horas el horario de establecimientos comerciales hasta las 22.00, cuando empieza el toque de queda que se prolonga hasta las 6.

Las reuniones en espacios públicos y privados serán de un máximo de seispersonas excepto convivientes, trabajo o cumplimiento de deber legal; y no se podrán celebrar fiestas, desfiles, procesiones, romerías ni otros eventos populares.

Velatorios y entierros de máximo 10 personas y 15 en la comitiva para el enterramiento o despedida.

Galicia

Desde el miércoles el comercio ha recuperado su horario habitual hasta las 21.30 horas a la mitad de aforo.

La hostelería permanece cerrada, así como los gimnasios y centros deportivos en una comunidad autónoma que se mantiene cerrada perimetralmente también a nivel municipal y en la que el toque de queda empieza a las 22.00.

No obstante, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que "buena parte" de Galicia comenzará a abrir la hostelería el próximo lunes, si bien habrá que ver "con qué intensidad y con qué horario".

Comunidad de Madrid

Sigue sin cierre perimetral. Este jueves amplió el toque de queda de las 22:00 a las 23:00 horas; hasta esa hora podrá abrir la hostelería, aunque no podrá admitir nuevos clientes a partir de las diez de la noche.

Continúan vetadas las reuniones entre no convivientes dentro de domicilios a un máximo de 4. Sí pueden hacerlo en terrazas hasta un máximo de 6 participantes.

Madrid va a levantar las restricciones de movilidad en 31 zonas básicas de salud y siete localidades de la región y va a introducir limitaciones en dos áreas nuevas, por lo que a partir del lunes estas medidas estarán en vigor en 25 zonas y ocho localidades.

Zonas confinadas en Madrid a 19 de febrero de 2021. Carlos Gámez

Comunidad Valenciana

Las dieciséis ciudades de más de 50.000 habitantes aplican desde las tres de esta tarde su cuarto fin de semana consecutivo de cierre perimetral, de manera que hasta las 6.00 del lunes no se podrá entrar ni salir de ellas sin causa justificada.

Vigentes hasta 1 de marzo todas sus restricciones, que incluyen el cierre perimetral de la región, el cierre total de la hostelería y centros deportivos, el toque de queda entre las 22 y las 6 horas o el cierre a las 18 del comercio no esencial.

Los grupos sociales están limitados a 2 personas en espacios de uso público, tanto cerrados como el aire libre. En domicilios, solo convivientes.

Murcia

Este miércoles ha recuperado la posibilidad de circulación entre casi todos los municipios de la región -que sigue cerrada perimetralmente- y la apertura de terrazas, excepto en seis localidades.

Las reuniones sociales, ya sea en terrazas o en espacios públicos y privados (tanto cerrados como abiertos), pueden ser de un máximo de hasta dos personas que no convivan en la misma unidad familiar. Toque de queda de 22:00 a 6:00.

La Rioja

El lunes levantará el cierre por municipios, pero lo mantendrá en los límites de la comunidad, donde se podrá reanudar la actividad de los sectores no esenciales.

La reducción de la movilidad nocturna, que hasta ahora era de 22.00 a 6.00 horas, pasa a ser entre las 23.00 y las 5.00; el número máximo de personas en las reuniones sociales aumenta a seis.

Establecimientos de restauración y hostelería podrán abrir con un aforo máximo del 30% en el interior y del 75% en las terrazas, sin consumo en barra, con apertura autorizada hasta las 23.00.

Navarra

Este viernes ha prorrogado otros 15 días su cierre perimetral y la prohibición de movilidad entre las 23.00 a 6.00 horas.

Pero prevé aflojar el próximo viernes, cuando se podrá volver a abrir con un aforo del 30% el interior de establecimientos hosteleros y ampliar la limitación de las reuniones en el ámbito privado de dos unidades convivenciales con un máximo de 6 personas.

Se permitirá el consumo en el interior de locales con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes con un aforo del 30 % del máximo autorizado.

País Vasco

Cerrado perimetralmente, permite desde el pasado lunes la movilidad entre municipios colindantes para realizar actividades socioeconómicas, tales como ir de compras o a un restaurante, y para hacer deporte al aire libre.

La hostelería sigue cerrada desde las 20.00 horas hasta las 6.00, con un aforo máximo del 50% en el interior y del 100% en las terrazas, sin que se puedan reunir más de cuatro personas en una mesa y sin opción a consumir en barra.

Toque de queda de 22.00 a 6.00 y reuniones de máximo cuatro personas.

Ceuta y Melilla

Solo se permite viajar por causas estrictamente necesarias y justificadas "como temas médicos, educativos, laborales o de fuerza mayor", está prohibida la movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 6.00 horas y se limita a dospersonas los encuentros sociales, salvo convivientes.

En Melilla sigue vigente el cierre perimetral, toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y reuniones solo de convivientes.