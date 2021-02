Estas son las claves que te ayudarán a pagar menos en tu factura de la luz

Si ya has ajustado tu potencia contratada de forma que no estás pagando más de lo que necesitas, has comparado tu factura con la de meses anteriores para tener claro qué es lo que más te hace consumir pero sigue suponiendo un exceso abonar la factura de luz, todavía puedes ajustar un poco más tu consumo con algunos consejos que te ayudarán, a largo plazo, a no pagar de más ni a consumir un exceso de energía en casa.

Resulta complicado bajar el consumo variable pero teniendo en cuenta los tres puntos más importantes en los que se consume energía en una casa y haciendo un esfuerzo, puede conseguirse.

1.- Electrodomésticos y aparatos eléctricos. Son una gran fuente de consumo energético por eso:

Cuando vayas a comprar uno nuevo invierte bien y adquiere uno con etiquetas energéticas A+, A++o A+++. Cuestan más dinero pero, a largo plazo, te ayudan a ahorrar en la factura de la luz.

Aposta por una placa de inducción en la cocina , consume menos energía que la vitrocerámica o el gas.

​Utiliza la tapa de ollas y sartenes de forma que no pierdan calor mientras las estás empleando. Además, puedes emplear el calor acumulado para terminar el plato.

​ No pongas programas cortos en la lavadora ni el lavavajillas. Que duren menos tiempo no significa que empleen menos energía para llevar a cabo su tarea. De hecho, suele ser al revés, en las instrucciones de estos aparatos encontrarás con más detalle el consumo (aunque sea aproximado) de cada programa.

​ Evita meter comida caliente en la nevera ya que para mantener la temperatura fría obligas al electrodoméstico que más consume de la casa a realizar un sobreesfuerzo extra. Mejor deja que se enfríe en la encima y métela cuando ya esté a temperatura ambiente.

​Mantén limpia tu nevera: tanto el filtro del polvo casero trasero como los cajones libres de escarcha. Una nevera eficiente y en buen estado puede suponer un ahorro de más de 250 euros al año según la OCU.

tanto el filtro del polvo casero trasero como los cajones libres de escarcha. Una nevera eficiente y en buen estado puede suponer un ahorro de más de 250 euros al año según la OCU. ​Apaga completamente los aparatos eléctricos y no los dejes en 'stand by'.

2.- Iluminación de la casa.

Ve cambiando las bombillas tradicionales por luces LED conforme se vayan fundiendo, de esta forma, la inversión no resulta tan dura para el bolsillo.

​ Aprovecha al máximo la luz natura l. Sobre todo, si estos meses tienes que estar en casa teletrabajando, colócate cerca de una ventana, levanta persiana y aprovecha.

l. Sobre todo, si estos meses tienes que estar en casa teletrabajando, colócate cerca de una ventana, levanta persiana y aprovecha. ​Igual que los electrodomésticos, si las bombillas y lámparas están limpias, brillarán más y cubrirán mejor tus necesidades de iluminación de forma que… aplícate.

3. Calefacción y aire acondicionado. No hay que abusar, es posible estar cómodos en casa sin poner al máximo el sistema de calefacción.