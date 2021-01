Por qué deberías desconectar los enchufes de la luz cuando no los uses

Les llaman 'vampiros eléctricos' o también se les conoce como 'consumo fantasma', ¿sabes a lo que nos referimos? Cuando los aparatos electrónicos que tienes en casa están apagados pero conectados a la red, consumen energía. Sí, dejar en stand by la televisión, la minicadena o la cafetera para que esté siempre disponible a la hora de emplearla simplemente pulsando un botón o utilizando un mando a distancia es una práctica que nos está llevando a consumir más electricidad de lo que creemos en nuestros hogares.

Muchos aparatos disponen de algún tipo de indicador, como un piloto de luz o un pequeño reloj, y esto también produce un pequeño consumo.

Además del ahorro energético y la ayuda que desconectarlos de la corriente supone al medio ambiente, existe una razón más para apagar del todo los aparatos electrónicos mientras no se estén usando y es que, mientras permanecen en modo stand by, listos para ser encendidos en cualquier momento, aunque no los usemos estamos acortando su vida útil. Incluso, también le estamos exponiendo a un calentamiento, ya que no se separar del suministrador de energía en ningún momento y, por lo tanto, poniendo en un riesgo innecesario la vida de su placa.

Los estudios estiman que este tipo de consumo inintencionado supone entre un 7 y un 11% del consumo eléctrico de un hogar medio y, si queremos reducirlo, tenemos tres opciones: