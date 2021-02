Chicote, desesperado porque se le mueren las plantas: "¡Necesito ayuda!"

NECESITO AYUDA!!!

Resulta que tengo en casa varias Plectranthus Verticillatus, que siempre han crecido de lujo, he sacado esquejes y he regalado un montón.

Pero hace cosa de 2 meses empezaron a ponerse así y no encuentro ni el motivo ni el remedio.

Algún médico en la sala? pic.twitter.com/9WqvsgtdKp