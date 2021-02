Kiko Hernández habla de sus semanas de ausencia en 'Sálvame': "No es porque haya tenido Covid-19"

Kiko Hernández es uno de los colaboradores más recurrentes de Sálvame, de hecho, incluso a veces presenta el programa cuando no están otros de los conductores habituales. Sin embargo, el exgranhermano llevaba semanas ausente del espacio, pero este martes, en su regreso, ha hablado de los motivos.

Además de Paz Padilla, Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, otros tertulianos han cogido el testigo de presentador durante las primeras horas, como Lydia Lozano, Alonso Caparrós e incluso Canales Rivera.

Quizá esta variedad de rostros se ha debido a la ausencia de Kiko Hernández, pero su marcha temporal no ha sido debida a la Covid, como sí le pasó a Antonio David en las semanas que no estuvo.

Durante el programa, Kiko Hernández quiso hablar de los motivos que le han llevado a no estar presente durante unas semanas, sobre todo después de que se hablara de ello en su ausencia: "No he venido estos días no porque he tenido Covid, ni haya tenido Covid-19".

El tertuliano no quiso entrar en detalles, pero Lydia Lozano, que estaba presentando en ese momento, añadió algo más información: "Porque te ha apetecido cogerte unos días con tus hijas". "Bueno, por lo que sea", la interrumpió él.

También habló de los rumores de que su color de piel era porque había estado de vacaciones en la playa: "El moreno es por los rayos uva. No soporto tomar el sol, es de los rayos uva".