Jorge Javier Vázquez estalla contra Belén Esteban en 'Sálvame': "Conmigo no, ahora no llores porque me da igual"

Parece que a Belén Esteban se le ha vuelto a abrir un frente bélico. Si no tenía bastante con su intercambio de descalificativos con María José Campanario y su juicio con Rocío Carrasco, este martes ha vuelto a discutir fuertemente contra Jorge Javier Vázquez.

Al parecer, todo ha empezado porque, durante la publicidad, se había comentado que habían colgado una foto de Belén Esteban, a lo que Kiko Hernández había dicho que él no la había visto. En pleno programa, el presentador ha cogido su móvil para mostrársela, y la de San Blas les ha interrumpido para decir que sabía que no hacía falta que se ocultaran, que había visto que esa era su imagen.

Entonces, al ver el enfado de la tertuliana, el de Badalona le ha pedido disculpas y le ha dicho que no sabía que le molestara que se la enseñara a su compañero. Jorge Javier Vázquez le ha insistido que le pedía perdón de todo corazón. "¿No te lo crees?", le ha preguntado.

"Pues no", ha contestado tajante la 'Princesa del Pueblo', quien decía que ella no enseñaría fotos de él a nadie para reírse. "Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado", ha dicho Belén Esteban, comentario que ha hecho estallar a Jorge Javier.

"Pues mira, eso que estás diciendo me parece peor", ha saltado el presentador. "Con ese comentario me demuestras la clase de persona que eres. Mira tía, paso. Me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto".

"De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices. Esa es la clase de persona que eres, por si acaso me faltaba conocerla", ha continuado enfadado. "Cuando uno se equivoca, solo a ti se te pueden aceptar las disculpas. ¿Eres tú quien dicta esto sí y esto no? Pues chata, conmigo no, te he pedido perdón de corazón".

Belén Esteban ha guardado silencio en ese momento, mientras el presentador ha seguido hablando: "Ahora no me llores porque me da igual, porque sé que el lloro funciona muy bien en cámara. A tomar por saco la bicicleta". La tertuliana, sin decir ni una palabra, se ha levantado y se ha marchado de plató. "A tomar por culo, hombre", se ha oído decir a Jorge Javier al final.