Casado pide a Sánchez el cese de Iglesias: "Este Gobierno lleva a España a ser la Venezuela de Chávez"

El PP no gira, no cambia sus planes pese al resultado en Cataluña, y así lo volvió a demostrar en otra sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pablo Casado preguntó a Pedro Sánchez sobre cuándo piensa cesar a Pablo Iglesias después de que este pusiera en duda la "calidad democrática" de España. El líder de los populares sostuvo que "amenaza al Estado del bienestar" y el Gobierno "lleva a España a ser la Venezuela de Chávez". Le recordó a Sánchez que "no podía dormir con Podemos" en el Ejecutivo.

"Todo esto lo dijo usted, señor Sánchez, pero luego mintió y compartió el Gobierno con él", expresó Casado, antes de enumerar los casos que implican a la formación morada. "Llevan semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar". El PP, de hecho, pone toda la responsabilidad en la figura de Sánchez, que respondió con ironía, interpelando sobre las elecciones catalanas. "Habla usted de dimisiones con la que está cayendo", respondió el presidente del Gobierno, recalcando las líneas marcadas por Moncloa para hacer frente a la crisis. "Me gustaría que asumiera un papel de oposición útil", añadió, y volvió a hablar de la renovación del CGPJ. "Tiene que elegir entre la moderación o un proyecto contradictorio".

Para Casado, "menos lobos", comentó, sobre que el BNG y Bildu están por encima del PSOE. "Su Gobierno es el camarote de los hermanos Marx, están enfrentados por todo", prosiguió diciendo el presidente de los populares. Metió en el saco a ERC y a Vox. "Es una sobredosis de radicalidad, y no por mandar a Illa a Cataluña y a Calviño a Bruselas" va a desaparecer la crisis.

Por su parte, Ciudadanos repitió la misma tesis que el PP sobre la normalidad democrática, a través de una pregunta de Inés Arrimadas. Sánchez se apoyó en el índice de The Economist. "El Gobierno trabaja porque España sea la primera de esas democracias plenas", contestó Pedro Sánchez. "A mí no me tiene que convencer, explíqueselo a su vicepresidente", replicó Arrimadas, mientras enumeraba que "sus socios" del Ejecutivo "insultan a los jueces" o "señalan a periodistas". La presidenta de Cs fue rotunda: "Nunca antes estos partidos populistas habían tenido tanto poder".

Por su parte, Cuca Gamarra volvió a centrarse en Iglesias en su pregunta a Carmen Calvo, a la que acusó de "cacicadas". La portavoz del PP dijo que el Gobierno se pone "al lado de un régimen que nos ataca", en referencia a Rusia. "Su única preocupación es el poder y por eso las peleas son tan habituales en su Gobierno". Precisamente sobre esas discrepancias preguntó Gamarra ante una Calvo que las enmarcó precisamente dentro de la normalidad. "Más que una pregunta es un desahogo, yo lo entiendo".

Egea, contra Iglesias: "Su partido está imputado"

En el turno de Teodoro García Egea frente a Pablo Iglesias, el secretario general del PP cargó contra el Gobierno por "defender a un rapero más que a un hostelero", y por eso "eso es una anomalía democrática". El vicepresidente, por su parte, que "si no hay normalidad" es por lo que "el PP ha hecho a la democracia española". Egea entró al trapo y dijo que Iglesias "nunca contesta a nada".

El PP cuestiona que Podemos "trabaje para España" e insistió en que el partido morado "está imputado" y enumero los errores de los dirigentes de la formación y de ministros como Yolanda Díaz. "No hay rótulo que tape su incompetencia" y "muchos españoles no habrían votado al PSOE si hubieran sabido que usted sería vicepresidente". Acabó diciendo que Sánchez "miente todo el tiempo".