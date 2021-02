El Gobierno diluye los indultos de los políticos catalanes ante la apertura de la negociación de investidura tras el 14-F

El indulto de los políticos catalanes encarcelados por el 1-O ha pasado a ser para el Gobierno un trámite administrativo más tras las elecciones del 14-F, que sigue sus ritmos ordinarios e imprecisos. Ante la apertura de las negociaciones para investir a un nuevo president, en las que el candidato socialista, Salvador Illa, parte con muy pocas posibilidades, el Ejecutivo ha evitado este martes dar una estimación temporal sobre cuándo podrá tomarse una decisión para conceder esta medida de gracia al líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros políticos condenados por el procés.

"Los indultos se están tramitando como todos los expedientes", ha afirmado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, restando toda singularidad al caso de los políticos independentistas, a pesar de que hasta desde filas socialistas se admite que sería algo que ayudaría a "aliviar tensiones" de cara a solucionar la crisis política en Cataluña.

Sin embargo, Calvo ha insistido en tratar estos indultos como todos los demás. "Este Consejo de Ministros ha indultado a cuatro personas y se han negado a otros muchos otros". Según ha recordado, el Gobierno todavía tiene que hacer "acopio de los informes correspondientes".

"Cuando llegue el momento oportuno estarán en la mesa del Consejo de Ministros tras la preparación en la Comisión General [de secretarios y subsecretarios de Estado]", ha indicado la vicepresidenta.

Así pues, los indultos de Junqueras y demás políticos independentistas siguen el trámite ordinario y sin fecha prevista de ser estudiados dos días después de que las elecciones catalanas del domingo dieran lugar a un escenario en el que Illa ganó pero tiene pocas posibilidades de gobernar.

El referendum, "no ha lugar"

En su lugar, ERC ha redoblado sus ataques contra el PSC, al que descarta en un Govern que cree que debe presidir su candidato Pere Aragonés. Este lunes, el presidente en funciones inició una ronda de consultas, pero solo con JxCAT, la CUP y los Comunes, los partidos que ERC entiende que defienden la "autodeterminación" y la "amnistía" para los presos del procés. Estos son los dos principios que ERC exige para formar gobierno y que dejan fuera al PSC y a Illa.

Este martes, Calvo ha sido preguntada por el referendum de independencia que ha vuelto al primer plano en unas elecciones donde las fuerzas independentistas han obtenido el 51% de los votos y ha recordado que "no está contemplado" en la Constitución "para una materia que afecta a la unidad territorial del Estado". "Da igual qué porcentaje saque cualquier partido en cualquier elección territorial en relación a lo que no es constitucional", ha dicho.

Calvo ha incidido además en que entre los partidos independentistas no existe un acuerdo sobre la proporción de catalanes que deberían querer la independencia para impulsarla pero, en todo caso, ha negado la mayor. "Sobre la posibilidad de un referendum sobre la unidad territorial de nuestro país no ha lugar, no está en el marco de la Constitución y la legalidad", ha dicho.